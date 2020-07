Schlechter Service : Corona wird zur liebsten Ausrede

Zeiten der Krise sind immer Zeiten der Ausrede. Auch in dieser Hinsicht hat die Corona-Pandemie ganz besondere Ausmaße angenommen. Natürlich: Corona hat der Welt den schlimmsten Wirtschaftseinbruch seit dem Zweiten Weltkrieg beschert, die stärksten Eingriffe in die Freiheitsrechte. All das hatte seine Berechtigung, weil das Virus mit dem Namen „Sars-CoV-2“ ganz besonders tückisch ist. Aber jetzt, da sich zumindest in Deutschland der Staub etwas gelegt hat, darf man sich schon einmal darüber wundern, bei welchen Gelegenheiten Corona noch als Begründung herhalten muss:

Corinna Budras Redakteurin in der Wirtschaft und für Frankfurter Allgemeine Einspruch. F.A.Z.

„Corona“ in Dauerschleife hört der Hotelgast an der Rezeption, wenn die Empfangsdame freundlich darauf hinweist, dass das Zimmer jetzt nur noch alle zwei Tage gereinigt wird, ohne dass sich am Preis etwas ändert. „Corona“ liest der Bankkunde, der im Internet nach der nächstgelegenen Filiale sucht und ein ums andere Mal den Hinweis findet: Vorübergehend geschlossen. „Corona“ tönt die Autowerkstatt, wenn sie in den nächsten drei Wochen keinen freien Termin mehr hat wegen der Kurzarbeit. „Corona“ nennt das marode Unternehmen mit dem überholten Geschäftsmodell als Grund, warum es staatliche Hilfen beantragt. „Corona“ sagt der Mitarbeiter, der sich schon seit Monaten nicht mehr im Büro blicken lässt und auch nicht gedenkt, daran etwas zu ändern. Und „Corona“ hören die Bürger, die wochenlang auf einen Termin im Bürgeramt warten. Nicht in Berlin, dort wäre das nicht der Rede wert, sondern überall zwischen Lünen und Lindau.

Natürlich darf auch die Lufthansa in dieser Aufzählung nicht fehlen. Sie sorgte für viel Verdruss, weil die Kunden mit ihrem Wunsch nach Ticket-Erstattung wochenlang nicht zu ihr durchdrangen. Sie wissen schon – wegen „Corona“.

Keine Petitesse, sondern ein strukturelles Problem?

Die Beispiele mögen manchem als Petitesse erscheinen, immerhin geht es darum, eine weltweite Pandemie zu bekämpfen, deren gesundheitliche Auswirkungen Millionen Menschen treffen. Aber die Anekdoten weisen womöglich auf ein strukturelles Problem. Mängel, deren Gründe nicht klar benannt werden, setzen sich fest.

Da lohnt es sich, die schleichende Verbreitung der Corona-Dauerschleife einmal genauer zu analysieren. Doch das ist leichter gesagt als getan: Wer sich unter Verbraucherschützern umhört, unter Gewerkschaftern und Managern, unter Wirtschafts- und Arbeitsforschern, stellt fest: Das Problem ist da, aber weitgehend konturlos. Studien, Umfragen, wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse gibt es nicht, nur ein dumpfes Gefühl, dass inzwischen vielleicht zu häufig die Corona-Keule geschwungen wird, um Versäumnisse zu kaschieren. Es ist nicht einmal einfach, sich dem Problem nüchtern zu nähern. Der berechtigte Hinweis, hier gehe es um Leben und Gesundheit, schwebt über allem. Natürlich tut es das ganz generell, aber ist dies auch der Fall in dem Hotel, das die Betten nicht macht, weil es – angeblich – das Personal schützen möchte?

Sabine Herold, geschäftsführende Gesellschafterin des Industrieklebstoff-Herstellers Delo aus Windach in der Nähe des Ammersees, ist ein Quell klarer Botschaften. Sie findet Regeln schlimm, die nicht mehr nachvollziehbar sind, und davon gibt es derzeit einige. Die Pflicht zum Mundschutz in einer absolut leeren Kantine ist so ein Beispiel. Ebenso schlimm findet sie Menschen, die sich nicht an die Regeln halten, die nachvollziehbar sind, die etwa am Joghurtregal im Supermarkt zu dicht aufrücken. Und energisch kritisiert sie, manche Unternehmen hätten es sich inzwischen in der „Corona-Hängematte“ gemütlich gemacht.