Langsamer als der Westen : Verliert China das Impfrennen?

In Xishuangbanna im Süden der chinesischen Provinz Yunnan können Urlauber leicht vergessen, in welchem Land sie gerade sind. Die Temperaturen in dem Bezirk an der Grenze zu Laos und Myanmar liegen Ende Januar bei 28 Grad. Auf den Straßen warnen Schilder vor querenden Elefanten. Für das chinesische Neujahrsfest, das Anfang Februar beginnt, haben manche der in China arbeitenden ausländischen Expats eine der privaten Poolvillen im Ferienresort Wanda für eine Woche Auszeit mit der Familie gemietet, in der Hoffnung auf eine Atmosphäre fast wie auf der indonesischen Sehnsuchtsinsel Bali.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. F.A.Z.

Dass der Urlaubsort dennoch in China liegt, dessen Regierung eine „Null-Covid-Strategie“ verfolgt, wird dieser Tage Ausländern und Chinesen schlagartig klar. Nachdem etwa die Lokalregierung von Schanghai vor ein paar Wochen eine Warnung auf die Mobiltelefone senden ließ, nach der Reisende möglicherweise nicht mehr zurückkommen dürften nach Schanghai, verbringt die überwiegende Mehrheit der Expats das Neujahrsfest doch lieber wie vor einem Jahr: am Arbeitsort in der eigenen Wohnung einer abgesperrten Anlage. Hier herrscht dieser Tage Maskenpflicht, die Fahrer der Lieferdienste haben keinen Zutritt – als habe sich in den vergangenen zwölf Monaten nichts an der Gefahr einer Ansteckung mit dem Virus geändert.