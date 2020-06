Kampf gegen Coronavirus : Wie sich Regierungen ihre Impfstoff-Kapazitäten sichern

Auch aus Amerika kommen nun Appelle an Europa, bei der Impfstoff-Förderung gegen das Coronavirus schneller und effektiver voranzuschreiten. Der Vorstandsvorsitzende des amerikanischen Biotechunternehmens Moderna, der Franzose Stéphane Bancel, hat in einem Interview gefordert, dass auch Europa eine Förderinstitution wie die amerikanische Biomedical Advanced Research and Development Authority (Barda) einrichten solle. „Europa bräuchte eine Einrichtung wie Barda“, sagte Bancel der französischen Wirtschaftszeitung „Les Echos“. Durch ihre staatliche und fachliche Unterstützung ermögliche es die Behörde, „klinische Entwicklungen vorzunehmen, welche die Industrie nicht zwingend alleine machen würde“. Wenn eine Pandemie ausbreche, könnten so rasch Millionen von Dosen verfügbar sein. Moderna gilt bei der Entwicklung eines Impfstoffes gegen Covid-19 als eines der am weitesten fortgeschrittenen Unternehmen.

Das Unternehmen hat von Barda eine Subvention von 483 Millionen Dollar erhalten und ist in das vom Weißen Haus gesteuerte Projekt „Warp Speed“, das die Impfstoff-Bemühungen koordinieren soll, eingebunden. Moderna gehört nach einem Bericht der „New York Times“ zu fünf Unternehmen, die von der amerikanischen Regierung als Favoriten für die Entwicklung eines Impfstoffes ausgewählt wurden. Demnächst soll die Auswahl offiziell bekannt gemacht werden. Der französische Pharmakonzern Sanofi, der mit Barda ebenfalls eine Kooperation vereinbart hat, gehört nach dem Zeitungsbericht nicht zu den ausgewählten Unternehmen. Auf Anfrage teilte Sanofi mit, dass man von den amerikanischen Behörden diesbezüglich nicht informiert worden sei. Die klinischen Versuche, die in Zusammenarbeit mit Barda im September beginnen sollen, seien auf gutem Wege. „Wir glauben, dass Barda unser Programm weiter unterstützen will, weil es gut vorankommt“, teilte ein Sanofi-Sprecher mit. In jedem Fall habe die Entscheidung in den Vereinigten Staaten keinen Einfluss auf den Fortgang der Impfstoff-Entwicklung von Sanofi.