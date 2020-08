Einsatz auch in Schulen? : Wie Räume virenfrei werden können

Fenster auf, Masken auf, Abstand halten – das ist bis dato der Dreiklang, mit dem Schulen und Kindergärten seit der Wiedereröffnung gegen die Virenlast in der Luft ankämpfen. Wenn die Ferien in allen Bundesländern zu Ende gehen und die Temperaturen langsam fallen, wird das Problem noch weiter wachsen. Nicht nur Schüler und Kindergartenkinder kehren dann heim, das gesamte öffentliche Leben wird sich zurückverlagern in Innenräume. Dorthin, wo Coronaviren die Atemluft zur Gefahr werden lassen.

Bernd Freytag Wirtschaftskorrespondent Rhein-Neckar-Saar mit Sitz in Mainz. F.A.Z.

Wenn die Hoffnungen des niederländischen Elektronik-Konzerns Philips aufgehen, könnten diese Sorgen bald kleiner werden. Die Philips-Tochtergesellschaft Signify setzt im Kampf gegen die Virenlast in der Luft auf Licht, genauer: auf ultraviolette UV-C-Strahlen. Deren Desinfektionswirkung ist lange bekannt, entsprechende Geräte werden heute schon zur Sterilisierung von Oberflächen in der Industrie, in Operationsräumen oder in der Lebensmittelerzeugung eingesetzt. Signify versucht, dieses Prinzip jetzt erstmals flächendeckend für die Reinigung von Luft in Innenräumen zu vermarkten, und das sogar für den Einsatz im laufenden Betrieb – also während Kinder in den Schulen weiter lernen, Angestellte in ihren Büros weiter arbeiten und die Menschen in Supermärkten weiter einkaufen. Das sei unbedenklich, verspricht Christian Goebel von Signify. Die Virenbelastung in Innenräumen könne so binnen einer Stunde um deutlich mehr als 90 Prozent gesenkt werden. Die Nachfrage sei rasant gewachsen, immer mehr Unternehmen würden die Geräte ordern, selbst für ein Bundesligastadion sei das System schon bestellt worden. Philips habe die Kapazität in seinem Werk in Polen deshalb verachtfacht. Sollte sich die Technik durchsetzen, könnte das ein Meilenstein im Kampf gegen die Corona-Folgen sein.