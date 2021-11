3-G-Regel : Was ist am Arbeitsplatz erlaubt?

In den Betrieben könnte es künftig ungemütlicher werden – zumindest für Mitarbeiter, die nicht bereit sind, sich an die „3-G-Regel“ zu halten. Die Fraktionen der Ampel-Parteien planen, diese Pflicht im Infektionsschutzgesetz zu verankern; damit könnten nur noch Mitarbeiter im Büro oder an der Werkbank auftauchen, die entweder einen Nachweis leisten, dass sie genesen oder geimpft sind, oder bereit sind, sich täglich auf das Coronavirus zu testen.

Corinna Budras Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Christian Schubert Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland. Folgen Ich folge

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris Folgen Ich folge

Viel spricht dafür, dass sich die meisten Mitarbeiter darauf einlassen werden; im europäischen Ausland jedenfalls wurden solche Regeln schon erfolgreich verankert. Doch solche Vorgaben lassen sich nur flächendeckend durchsetzen, wenn ein Verstoß auch Sanktionen nach sich zieht. Ob die Ampel-Parteien auch konkrete Gesetzesänderungen für arbeitsrechtliche Konsequenzen präsentieren werden, ist derzeit zwar noch unklar. Die Fraktionen von FDP, SPD und Grünen wollten sich am Dienstag nicht dazu äußern. Aber auch schon jetzt entfalten die bestehenden Regeln einiges Drohpotential.