Gesundheitsversorgung : Was haben die Kliniken aus dem Frühjahr gelernt?

Hierzulande infizieren sich derzeit täglich in etwa so viele Menschen neu mit dem Coronavirus wie im Frühjahr. Zudem beginnt die Erkältungs- und Grippesaison. Mit Beginn der Herbstferien nimmt der Reiseverkehr in den Bundesländern zu. Kurzum, die Corona-Patientenzahlen in den Kliniken sind zwar noch überschaubar, auch weil die Infizierten meistens jünger sind und nicht so schwere Symptome zeigen. Doch die Häuser müssen gewappnet sein – und können sich dabei auf wertvolle Erfahrungen aus dem Frühjahr stützen.

Ilka Kopplin Redakteurin in der Wirtschaft. F.A.Z.

„Wir können schnell wieder auf den Krisen-Modus umstellen. Wenn wir montags die Aufgabe bekommen, die Betten frei zu machen, sind sie spätestens am Freitag leer“, sagt Andreas Meier-Hellmann, Medizinvorstand der privaten Klinik-Kette Helios mit hierzulande 86 Häusern. Ähnliche Aussagen gibt es auch aus anderen Häusern. Christoph Herborn, der Medizinvorstand der privaten Klinikkette Asklepios mit gut 160 Häusern, spricht ebenfalls von drei bis acht Tagen Vorlaufzeit.

Ein Rückblick: Die deutsche Regierung wollte Bilder wie in Italien und Spanien vermeiden. In der Folge mussten hiesige Kliniken im Frühjahr sogenannte elektive, also planbare, Eingriffe absagen und räumten die Betten in Erwartung Zigtausender Corona-Patienten. Sie schufen zudem weitere Kapazitäten. Mittlerweile stehen rund 30.000 Intensivbetten mit Beatmungskapazität bereit, vor der Pandemie waren es rund 20.000, heißt es von der Deutschen Krankenhausgesellschaft.

Damals blieb der große Ansturm glücklicherweise aus. An dieser Taktik, alles herunterzufahren, gab es im Anschluss Kritik, da sich nach Ansicht einiger Klinikbetreiber viele Patienten nicht mehr ins Krankenhaus trauten und zu spät behandelt wurden. Auch heute spüre man noch eine Zurückhaltung, sagt Bettina Beinhauer, Leiterin des Medizinmanagements des Frankfurter diakonischen Gesundheitskonzerns Agaplesion mit gut 20 Kliniken und 40 Altenpflegeeinrichtungen.

Wie groß wird die Welle?

Damals war die Situation allerdings auch noch eine andere. Die Kliniken hatten zwar einen sogenannten Pandemie-Plan in der Schublade, aber der bestand eher in der Theorie. Wie groß und schlimm wird die Welle, wie reagiert man flexibel auf erkrankte Mitarbeiter oder auf solche, die Kinder betreuen? Reicht die Schutzkleidung aus? Solche und weitere Fragen stellten sich alle.