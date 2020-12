Gesundheitsämter am Limit : Eine Seuche bekämpft man nicht mit dem Fax

Am vergangenen Nikolaus-Sonntag sorgte Bayern für eine digitale Revolution, die zwischen Glühweinverbot und Ausgangsbeschränkungen ein wenig mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. Denn in den Beschlüssen des Ministerrats zur Eindämmung der Corona-Pandemie findet sich in Punkt 9 zunächst eine eher hilflose Feststellung: „Der Ministerrat betont nochmals ausdrücklich die Pflicht der Gesundheitsämter jedes Landkreises oder kreisfreien Stadt, eine vollständige Nachverfolgung von Infektionsketten sicherzustellen“ – ganz so, als hätten die Mitarbeiter bisher ihre Zeit am künftig verbotenen Glühweinstand vertrödelt. Doch der ernüchternde Befund wird flankiert von einer klaren, geradezu revolutionären Anweisung: „Die Gesundheitsämter werden verpflichtet, umgehend bayernweit einheitlich das digitale Programm ,Sormas‘ zum Pandemiemanagement und zur Kontaktnachverfolgung zu verwenden.“

Bislang, das muss man wissen, ist von Einheitlichkeit keine Spur, auch nicht neun Monate nach Ausbruch der Pandemie. Jedes Gesundheitsamt, und davon gibt es in Deutschland rund 400, arbeitet auf seine Weise. Für Bayern wurde immerhin ein eigenes Programm erstellt, andere Gesundheitsämter haben sich ihre digitale Infrastruktur in Eigenregie angeschafft. Insgesamt ist das System lückenhaft, weil es keinen Austausch zwischen den Gesundheitsämtern untereinander, aber auch mit anderen Behörden gibt und kaum ein Schritt in der mühseligen Verfolgung von Kontakten automatisiert erfolgt. Das führt zu Ineffizienzen, mitunter sogar zu doppelten Eingaben, auf die die Mitarbeiter dankend verzichten könnten.

Zu wenig digitale Hilfe

Wenn seit Wochen die Rede davon ist, dass die Gesundheitsämter überlastet sind, Kontaktpersonen nicht informiert werden, die Testkapazitäten erschöpft sind, dann liegt das an der steigenden Zahl der Neuinfizierten – aber auch an der mangelnden digitalen Ausstattung der Gesundheitsämter. „Deutschland hat sein digitales Potential bei der Pandemie-Bekämpfung längst noch nicht ausgeschöpft“, sagt Pierre-Enric Steiger, Leiter der Björn-Steiger-Stiftung, einer Denkfabrik, die über Jahrzehnte schon maßgebliche Verbesserungen im deutschen Gesundheitssystem durchgesetzt hat.

Das soll sich nun ändern, so haben es die Ministerpräsidenten der Bundesländer mit Bundeskanzlerin Angela Merkel schon Mitte November beschlossen. Bis zum Jahresende sollen 90 Prozent der Gesundheitsämter mit Sormas arbeiten, bisher tun dies gerade einmal 80 Ämter in ganz Deutschland, und noch weniger nutzen schon alle Funktionen. Das Gesundheitsamt Neuss gehört seit Sommer dazu, und dessen Leiter Michael Dörr gerät beim Bericht darüber regelrecht ins Schwärmen. „Sormas hat zu einer großen Entlastung geführt“, sagt er. Mit der Einführung sei endlich Ruhe im Amt eingekehrt, die Mitarbeiter müssten nicht mehr mit Zetteln durch das Haus laufen, sondern könnten konzentriert am Bildschirm ihre Arbeit erledigen, weil jeder Zugriff auf die benötigten Daten hat. Auch von zu Hause aus.