Umstrittene Corona-Hilfe : Streit um den Pflegeschirm

Die Privatversicherungen sehen in der geplanten Verlängerung des Pflegerettungsschirms einen Verfassungsverstoß. Aber Gesundheitsminister Lauterbach will den Heimen weiter helfen.

Die Private Krankenversicherung (PKV) hält die geplante Verlängerung des Pflegerettungsschirms für unnötig und für verfassungswidrig. Es sei nicht zu rechtfertigen, dass die sogenannte soziale Pflegeversicherung der gesetzlichen Krankenkassen ihre Zusatzaufwendungen aus Steuermitteln ersetzt bekomme, die private Pflegepflichtversicherung aber auf Beiträge zurückgreifen müsse, heißt es in einer Stellungnahme des PKV-Verbands zum Verordnungsentwurf des Gesundheitsministeriums über eine dritte Verlängerung des Pflegeschutzschirms. Privatversicherte würden als Beitrags- und Steuerzahler zweifach zur Kasse gebeten, moniert das PKV-Papier, das der F.A.Z. vorliegt: „Diese Doppelbelastung für den gleichen Zweck verstößt gegen das Grundgesetz.“

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Der Referentenentwurf aus dem Haus von Karl Lauterbach (SPD) sieht vor, die „Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der pflegerischen Versorgung“ bis Ende Juni zu verlängern. Die Zahlungen, etwa die Vergütung nicht belegter Heimbetten, wären sonst Ende März ausgelaufen. Die Privatversicherungen halten es für „widersprüchlich“, dass aufgrund der sinkenden Infektionszahlen die Corona-Einschränkungen zum Frühlingsbeginn am 20. März weitgehend wegfallen, zugleich die milliardenschweren Ausgleichszahlungen in der Pflege aber weiterlaufen sollen.

Verschuldung zu Lasten nachfolgender Generation

PKV-Verbandsdirektor Florian Reuther weist auf die hohe Impfquote unter den Pflegebedürftigen hin und auf die bevorstehende einrichtungsbezogene Impfpflicht vom 16. März an. „Die Pflege-Versorgung hat sich mit den Impfungen zusehends normalisiert. Dennoch gibt es unverändert Prämien für jedes leere Pflegebett wie zum Höhepunkt der Corona-Krise Anfang 2020“, kritisiert Reuther. Die Testkosten könnten durchaus weitererstattet werden. „Aber pauschale Zahlungen für nicht genutzte Pflegeplätze untergraben jede unternehmerische Eigeninitiative und Verantwortung der Pflege-Anbieter.“

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Lauterbachs Entwurf erwartet für die Privatversicherungen im laufenden Jahr Mehrausgaben von rund 40 Millionen Euro für den Rettungsschirm. Die gesetzliche Krankenversicherung müsse 25 Millionen aufbringen. Die soziale Pflegeversicherung wird mit 1,05 Milliarden Euro belastet, davon entfällt die Hälfte auf Testkosten. Beides wird vom Bund erstattet. 2021 waren es fast 5 Milliarden Euro. Die PKV beziffert ihre Ausgaben für 2021 auf mehr als 470 Millionen Euro.

Lauterbach hält an seinen Plänen zur Verlängerung des Schutzschirms fest. In Berlin sagte er, die Pflegeeinrichtungen hätten erhebliche Einnahmeverluste und Mehrausgaben. Viele Bedürftige hätten von Leistungen Abstand genommen, um sich nicht zu infizieren, etwa in der Tagespflege. Es gebe mit Omikron wieder mehr Ausbrüche und auch Todesfälle in Heimen, viele Ältere seien noch nicht geimpft. „Ich sehe keinen Grund, zu einer neuen Bewertung zu kommen“, so der Minister. „Somit ist der Schutzschirm für die Pflegeeinrichtungen weiter notwendig.“

Mehr zum Thema 1/

Unterdessen warnt die „Initiative für eine nachhaltige und generationengerechte Pflegereform“ davor, dass das Pflegekapitel im Koalitionsvertrag „schnell Makulatur“ werden könnte. Diesem Zusammenschluss gehören acht Verbände an, so die PKV, die Arbeitgeberverbände BDA und Die Familienunternehmer. Bis zum Jahr 2030 werde die Zahl der Pflegebedürftigen von 4,1 auf 6 Millionen steigen. Ohne geeignete Entscheidungen dagegen werde in zehn Jahren „die Versorgungssicherheit flächendeckend auf dem Spiel stehen“, heißt es in einem noch unveröffentlichten Positionspapier.

Statt eine ergänzende, generationengerechte Finanzierung im Kapitaldeckungsverfahren einzuführen, plane die Politik eine Begrenzung der Eigenanteile und eine Erhöhung der Pflegelöhne über die Verpflichtung zu Tarifverträgen. De facto sei das nur eine Erhöhung der Verschuldung zu Lasten der nachfolgenden Generation. Sobald die Babyboomer-Jahrgänge ins pflegebedürftige Alter kämen, gelte: „Wer sie pflegen wird, ist ungewiss.“