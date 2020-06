Branche mit Gewicht : Welche Länder am Tourismus hängen

Sehnsüchtig warten Urlauber und Unternehmen aus der Tourismusbranche darauf, dass Reisen endlich wieder zur Normalität wird. Die finanziellen Sorgen derjenigen, die vom Reisegeschäft leben, sind riesig. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben dafür gesorgt, dass Ferienflieger am Boden und Hotels zu Beginn der Saison geschlossen blieben.

Svea Junge Redakteurin in der Wirtschaft. F.A.Z.

Damit der Sommerurlaub zumindest innerhalb von Europa nicht ausfallen muss, arbeiten die Außenminister derzeit unter Hochdruck an Öffnungsplänen. Italien will Urlauber schon ab diesem Mittwoch wieder einreisen lassen. Ebenfalls am Mittwoch könnte die Bundesregierung die Reisewarnungen in Europa aufheben und durch Hinweise für einzelne Länder ersetzen.