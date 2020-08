Aktualisiert am

Tourismus in der Krise : In Italien baden fast nur Italiener

Leere Strandliegen in Sardinia: Ausländische Touristen bleiben Italien dieses Jahr meist fern. Bild: EPA

Immerhin im August sind die Hotels in italienischen Badeorten voll. Aber in vielen beliebten Urlaubsorten fehlen in diesem Sommer die ausländischen Touristen. Das wird sich bemerkbar machen.