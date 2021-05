Reisen in der Pandemie : Urlaub im Ausland - was ist wieder möglich?

Nach dem Auslandsurlaub in die Pflichtquarantäne – diese Aussicht hat viele abgeschreckt. Gilt das noch?

Für viele europäische Länder nicht mehr. Für eine steigende Zahl an Zielen lässt sich mit der neuen Einreiseverordnung, die das Bundeskabinett am Mittwoch beschlossen hat, die Rückreise in die Absonderung daheim vermeiden. Wer aus einem Risikogebiet - einer Region mit „erhöhtem Risiko für eine Infektion“ , meist mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50 an - heimkehrt, kann durch die Vorlage eines negativen Tests der Quarantäne entgehen. Wer den schon bei der Einreise hat, muss sich gar nicht isolieren.