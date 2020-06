Virus und Massentierhaltung : „Ein sich selbst zerstörender Kreislauf“

Gerade hat die Corona-Krise wieder einmal die unhaltbaren Zustände in der Fleischindustrie offenbart. In deutschen Betrieben infizierten sich Hunderte osteuropäische Hilfskräfte mit dem Covid-19-Virus, die in beengten, teils heruntergekommenen Sammelunterkünften leben. Darauf folgte ein Aufschrei gegen Billigfleisch und schlechte Arbeitsbedingungen. Schon zuvor zog ein Skandal um verdorbenes Fleisch in einer Wurstfabrik bundesweit Kreise. Die ganze Branche gerät so immer mehr in Verruf.

Eine aktuelle Studie, die erstmals einen Fokus auf die globale Industrie von Fleischproduktion, Fischverarbeitung und Molkereierzeugnissen gerichtet hat und deren Ergebnisse der F.A.Z. vorliegen, zeigt nun ein noch besorgniserregenderes Bild: Fast drei Vierteln der 60 größten börsennotierten Konzerne dieser Sektoren, welche unter anderem Supermarktketten und Schnellrestaurants in der ganzen Welt beliefern, wird aufgrund vielfältiger Missstände ein „hohes Risiko“ für die Entstehung und Verbreitung künftiger Infektionskrankheiten zugeschrieben, die sich auch von Tier zu Mensch übertrügen (Zoonose).

Entscheidende Anforderungen an die Tierproduktion würden nicht erfüllt, heißt es im Bericht der auf nachhaltige Investitionen spezialisierten internationalen Investorenvereinigung Fairr. Es fehle zur Vermeidung solcher Pandemien an sicheren Arbeitsbedingungen und Lebensmitteln, angemessenem Tierschutz, einem Erhalt der Artenvielfalt und verantwortlichem Einsatz von Antibiotika. „Die Massentierhaltung ist anfällig für Pandemien und zugleich deren Verursacher. Es ist ein sich selbst zerstörender Kreislauf, der Werte vernichtet und Leben gefährdet“, sagt Fairr-Gründer Jeremy Coller.

Riesige Industriefarmen, Betriebe der Massentierhaltung und auch die Nassmärkte Asiens, die mehr als 70 Milliarden Tiere im Jahr für 7,8 Milliarden Menschen auf der Welt produzierten, befänden sich gerade im Zentrum eines Sturms. Der Aufschwung dieser Art der Herstellung in den vergangenen 70 Jahren habe eine immer häufigere Reihe von Zoonose-Ausbrüchen mit sich gebracht – von BSE (1989) über Sars (2002), die Schweinegrippe (2009), Mers (2012), Ebola (2014), Zika (2015), das Dengue-Fieber (2016) bis jetzt zu Covid-19. „Dieses Virus muss ein Weckruf sein für die gesamte Branche“, sagt Coller.

Eine Million Liter Milch am Tag weggeschüttet

Die Pandemie habe in vielen Ländern zu insgesamt Zehntausenden infizierten Arbeitern in der Fleischindustrie und Betriebsschließungen auch in Deutschland geführt. In der Fischindustrie habe überschüssige Ware entsorgt werden müssen. Schweine, die wegen fehlender Verbrauchernachfrage nicht geschlachtet worden seien, hätten gekeult werden müssen, um Platz für die nachgeborenen Ferkel zu schaffen. In Großbritannien würden schätzungsweise eine Million Liter Milch am Tag wegen geschlossener Gastronomiebetriebe (Coffee Shops) einfach ungenutzt weggeschüttet.

Aufgrund der Corona-Krise seien Ende Mai die Aktienkurse von vier der größten fleischverarbeitenden Betriebe in den Vereinigten Staaten (JBS, Smithfield, Tyson und Sanderson Farms) um 25 Prozent gefallen, während der Markt mit 9 Prozent im Minus gelegen habe. Die Untersuchung führt an, dass die Investmentbank Goldman Sachs Vieh neben Öl als einen der beiden unsichersten Rohstoffe für Investoren im nächsten Jahr aufgeführt habe.