Streifzug durch die Hauptstadt : Paris – leer, schön, gespenstisch

Selten war es so leicht, den Triumphbogen zu umfahren. Die zwölf Sternstraßen, die dort zusammentreffen, sind ebenso frei wie der große Kreisverkehr. Kein Auto, das von links oder rechts den Weg abschneidet. Es läuft rund. Ohne Straßenlärm und im hellen Licht kommt das Bogenmonument voll zur Geltung. Eigentlich soll das von Napoléon Bonaparte entworfene Denkmal der Republik in diesem September eine ganz andere Erscheinung erhalten: Der Künstler Christo darf den Triumphbogen für zwei Wochen einpacken. Doch das war vor der Coronavirus-Krise beschlossen worden. Wer weiß heute schon, was im September in Paris möglich sein wird?

Die französische Hauptstadt ist an diesem Mittwochnachmittag so leer gefegt wie sonst nur an einem sehr frühen Sommermorgen. Blauer Himmel, klare Luft, doch so weit man blickt kaum eine Menschenseele. Am Fuße des Triumphbogens plaudern eine Frau und drei Männer in Uniform. Sonst warten die Vertreter des „Komitees der Flamme“ jeden Abend 100 Meter entfernt auf den Champs-Elysées an der Ecke zur Rue de Tilsitt auf den Beginn ihres Anmarsches zum Triumphbogen, wo sie eine Zeremonie für das Gedenken an die Kriegsgefallenen und damit an die Nation abhalten.

„Jeden einzelnen Tag seit 1923 geschieht das – so natürlich auch heute“, betont einer der Männer. Nur schließt sich an diesem Tag keine Schulklasse oder sonstige Gruppe jüngerer Generationen an – die Ausgangssperre lässt das nicht zu. Das Virus bringt auch die fast 100 Jahre alte Erinnerungstradition Frankreichs durcheinander. Auf den Champs-Elysées, die viele Franzosen gerne als schönste Avenue der Welt bezeichnen, herrscht gähnende Leere. In den Verkaufstempeln der Luxusmarken sind nicht einmal die Schaufenster dekoriert.

Nur in der seitlich abzweigenden Rue de la Boétie hat ein Supermarkt geöffnet, denn Lebensmittel müssen ja erhältlich bleiben. Auch eine Apotheke schräg gegenüber empfängt noch Kunden. Von Touristen fehlt jede Spur; nur ein japanisches Paar schreitet mit Walking-Stöcken durch die Straße. Das Plateau des Trocadero mit seinem monumentalen Blick auf den Eiffelturm ist wie ausgestorben. Ein einsames Paar schleicht sich am Rande mit seinem Hund entlang und wird gleich von der Polizei kontrolliert.

Ein einsames leeres Taxi folgt ihm

Frankreich hat die Ausgangsperre in dieser Woche noch einmal verschärft, Wochenmärkte in freier Luft sind jetzt auch verboten, es sei denn, der Bürgermeister erteilt eine Ausnahmegenehmigung. Ohne genau definierte triftige und nachweisbare Gründe darf man täglich nur noch eine Stunde ins Freie, doch nur alleine (außer mit Familienmitgliedern) und nicht weiter als einen Kilometer von seinem Wohnort entfernt.

An der Avenue du Président Wilson halten die Ordnungskräfte die Autos an. Sie fragen nach dem Grund der außerhäuslichen Betätigung, prüfen, ob man den Passagierschein zuhause ordentlich ausgefüllt hat und wollen den Ausweis sehen. Journalisten haben Sondergenehmigungen. „Alles in Ordnung, schönen Tag noch“, sagt der Beamte. So kann der Streifzug weitergehen. Auf der Place de la Concorde, der mit seinen 86.000 Quadratmetern der größte Platz von Paris ist, zerstreuen sich keine zehn Menschen.

Wer nebenan in den Tuilerien-Park will, muss sich mit einem Blick durch die eisernen Gittertore mit ihren vergoldeten Spitzen begnügen. Die Bouquinisten am Seine-Ufer haben ihre grünen Verkaufsstände zugeklappt. In den Fenstern der Galerien gegenüber vom Louvre hängen handgeschriebene Zettel mit den Handy-Nummern der Inhaber; der Kontakt zu den Interessenten soll nicht abreißen. Ein Linienbus fährt vorbei, er transportiert genau einen Passagier. Ein einsames leeres Taxi folgt ihm.

In sonst hochfrequentierten Restaurants wie etwa dem „Procope“ im sechsten Arrondissement, wo schon vor der Revolution Intellektuelle und Künstler zusammenkamen, sind die Stühle auf die Tische gestellt. Nicht unweit davon, in der Rue de Seine, hat das Gebäude des „Hotel Prince de Condé“, wo einst der Musketier D’Artagnan lebte, dicht gemacht. Nur bei einem kleinen Tante-Emma-Laden schräg gegenüber brennt Licht.