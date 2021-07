Gastronomie auf Sylt : „Die Gäste haben Tränen in den Augen“

Auf den ersten Blick ist alles wie immer in der Sylter „Sansibar“ – die Dünen, das Meer, die Nordsee-Brise. Die Tische sind voll besetzt, die Kinder spielen im Sand, und Herbert Seckler, der Chef von Deutschlands berühmtester Strandbar, sitzt an seinem Stammplatz auf der Terrasse, gleich neben dem Eingang. Vor sich eine Cola light. Die Augen auf das emsige Treiben um sich herum gerichtet. Alles wie immer. Und doch ist einiges anders. Seckler hat ein Jahr Corona hinter sich, das Restaurant war über Monate geschlossen, die Insel menschenleer. Seit Mai dürfen die Touristen wieder kommen, bei Seckler mischen sich die Schönen und die Reichen, die Fußballer und die Fernseh-Promis unters Volk. 4000 bis 5000 Gäste bewirtet er an guten Tagen, das geht unter Corona-Auflagen nicht. Aber das ist ihm egal. Hauptsache, es ist wieder Leben in der Bude.

Bettina Weiguny Freie Autorin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Herr Seckler, wie ist die Stimmung nach einem Jahr Einsamkeit?

Wir haben die Sansibar seit vier Wochen wieder geöffnet, die Stimmung ist gigantisch. Die Leute kommen her, sehen die Dünen, das Meer und haben vor Freude Tränen in den Augen.

Dabei müssen sich Ihre Gäste schon unten am Parkplatz anstellen und bis zu einer Stunde warten. Sind die nicht total verärgert, bis sie endlich einen Platz haben?

Nein, die sind einfach nur dankbar. Froh, dass sie wieder herkommen dürfen.

Sitzt der Gürtel bei den Gästen nach Corona enger, oder lassen sie es krachen?

Wir verspüren ein großes Nachholbedürfnis. Die Menschen wollen schön ausgehen, zusammen ein Glas Wein trinken, feiern. Da ist von Zurückhaltung nichts zu merken.

Halten die Leute sich an die Corona-Auflagen?

Ja klar. Alle. Wir doch auch. Wir haben hier alle Abstände ausgemessen, wir weisen alle auf die Maske hin, sollte einer vergessen, sie aufzusetzen. Das machen die Leute dann auch sofort.

Sylt war Modellregion zur Öffnung, danach gab es direkt mehrere Hotspots auf der Insel mit Corona-Ausbrüchen. Haben Sie das nicht in Griff?

Wir hatten hier bei uns keinen einzigen Fall, wurden von den Behörden aber gleich mit zum Hotspot erklärt.

Warum?

Weil bei uns hier so wahnsinnig viel los ist, unsere Terrasse hier im Freien also aus Sicht der Ordnungshüter potentiell gefährlich ist. Dabei wird das Personal ständig getestet, wir halten uns streng an alle Auflagen. Trotzdem hieß es: So, euch kontrollieren wir jetzt auch viermal am Tag. Jetzt laufen sie hier also mehrmals am Tag durch und gucken, ob sie irgendwelche Corona-Verstöße entdecken. Dauernd hat man das Gefühl, wir machen irgendeinen Fehler. Aber gut, so ist es nun mal. Wir sind dankbar, dass wir wieder arbeiten dürfen.

Wie hat sich Corona bei Ihnen finanziell bemerkbar gemacht?

Unsere Einnahmen haben sich voriges Jahr halbiert, wir hatten 50 Prozent weniger Umsatz. Hätten wir nur die Gastronomie, wäre der Einbruch noch größer gewesen. Aber der Onlinehandel mit Wein und Mode hat ein bisschen was aufgefangen.

Wie steckt man so ein Jahr weg?

Ich bin jetzt bald 70, mir macht das nichts mehr aus. Ich mag die Ruhe. Kein Wunder, dass andere in dem Alter in Rente gehen. Ich habe hier gesessen, auf die Dünen geschaut und die Ruhe genossen. Die Zeit hat mir sehr gutgetan. Außerdem bin ich zweimal geimpft – ein großes Geschenk!

Sie waren auch in der Zwangspause jeden Tag hier – ohne Betrieb?

Ja, hier in den Dünen ist mein Wohnzimmer, ich will nirgendwo anders hin. Ich bin hier glücklich.

Die Gäste, das Geld, den Trubel – das alles haben Sie nicht vermisst?