Corona und das Elsass : Wenn die Pendler plötzlich im Risiko-Gebiet wohnen

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Wie die Unternehmen mit den Unwägbarkeiten umgehen sollen, ist keineswegs geregelt. „Dass die Region Grand Est jetzt Risikogebiet ist, bedeutet in dieser Hinsicht garnichts“, betont Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer: „Jeder Betrieb muss selbst entscheiden, was er tut.“

Rund 1000 von 9000 Mitarbeiter des ZF-Werks in Saarbrücken kommen über die Grenze und müssen täglich eine Selbstauskunft ausfüllen. „Wir lassen keinen zuhause“, sagte eine Sprecherin, nur wem es schlecht geht, der werde zum Arzt geschickt. Das Beispiel steht in deutlichem Kontrast zu jenem ersten Fall eines aus Frankreich einpendelnden Corona-Infizierten am SAP-Standort St. Ingbert: Dort wurden die 800 Mitarbeiter postwendend ins Homeoffice geschickt. Das geht an einem produzierenden Standort wie beim Autozulieferer ZF nicht.

Solche Auskünfte von Unternehmen zu bekommen, ist keineswegs selbstverständlich. Die sonst gepflegte Offenheit ist mit der Krise vielfach dahin. „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns nicht zu jeder gegenwärtig im Raum stehenden behördlichen Empfehlung hinsichtlich der betrieblichen Umsetzung oder Anwendung erklären“, heißt es relativ barsch in der Antwort eines renommierten Mittelständlers.

Das dürfte auch mit der Unsicherheit zusammen hängen, welche Äußerung von Behörden denn nun als Empfehlung oder als Direktive zu verstehen ist. Und was die Folgen sind. „Bei uns stehen die Telefone nicht mehr still“, berichtet Claudia Nehm von der IHK Karlsruhe.

Mehr zum Thema 1/

Eine der wichtigsten Fragen lautet, wer unter welchen Umständen noch sein Gehalt bekommt – und wer dafür aufkommt. Die Lohnfortzahlung, so der Hinweis der IHK, greife dann, wenn Quarantäne angeordnet wird. Dafür wiederum reiche es nicht, in einem Risikogebiet zu wohnen oder dort seinen Arbeitsplatz zu haben, es müssten schon Krankheitssymptome dazu kommen. In den meisten Unternehmen wird daher wohl gerade ein Plan B entwickelt, der den Abbau von Überstunden und Urlaub vorsieht, bis die Situation sich etwas geklärt hat.

Ein klares Arbeitsverbot für Mitarbeiter aus dem französischen Risikogebiet hat das baden-württembergische Sozialministerium indessen für das Gesundheitswesen ausgesprochen. Nach Angaben der Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer sind davon private Unternehmen wie etwa die Betreiber von Altenheimen oder Pflegediensten ebenso betroffen wie Kliniken. Allein an der Universitätsklinik Freiburg seien 80 Personen beschäftigt, die im Risikogebiet Elsass leben.