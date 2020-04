Krisen-Kämpfer : Corona trifft die Armen am härtesten

Ob im indischen Slum, in chinesischen Metropolen oder in der bayerischen Hauptstadt: Überall auf der Welt trifft der Corona-Shutdown vor allem diejenigen, die ohnehin nicht viel zum Leben haben. Aufgeben ist für sie keine Option – neue Pläne schmieden dagegen schon.

Inderinnen in Ahmedabad warten in auf dem Boden gemalten Kreisen, um Abstand zu halten, auf die Ausgabe von Gesichtsmasken und Desinfektionsmittel,. Bild: dpa

Indien: Überlebenskampf im Slum

Das Überleben in einem der größten Slums Asiens verlangt einem alles ab – Genügsamkeit, Einfallsreichtum, den unbedingten Willen, sich durchzuschlagen. Sunil Ravana besitzt all das. Mit Freunden gründete er die Slumgods, um Fremde durch ihre Welt zu führen: den Slum Dharavi, den Dschungel der Hütten, Häuser und Plastikplanen im Herzen Bombays, in dem 2 Millionen Menschen schuften und schlafen. Nun aber wird es für Ravana eng, denn es kommen keine Gäste mehr nach Indien.

„Das Slumgod-Geschäft ist im Februar zusammengebrochen, das gibt es nicht mehr“, erzählt der 32-Jährige. Vor zwei Wochen verhängte der indische Ministerpräsident über Nacht eine Ausgangssperre. Wie aber soll man nicht vor die Tür, wenn in Dharavi oft zehn Menschen auf ebenso viel Quadratmetern hausen? „Es ist eng. Aber wir sind organisiert hier“, sagt er. Und verteidigt den Regierungschef: „Er hat das genau richtig gemacht. Nur so werden wir das Virus überstehen. Unsere Regierung hat rechtzeitig aus den Problemen in Italien, Spanien oder Amerika ihre Lehren gezogen.“ Doch haben 90 Prozent der indischen Arbeiter keine Verträge oder Versicherungen – sie können nicht überleben, wenn sie nicht vor die Tür dürfen. „Geht nur einer aus dem Haus, darf er noch einkaufen. Es gibt auch noch Gemüsestände am Straßenrand“, sagt der Tourguide ohne Arbeit. Fließendes Wasser aber ist im überbevölkerten Dharavi nicht die Regel, Toiletten werden von Dutzenden genutzt, Masken gibt es nicht für alle. „Viele binden sich ein Tuch vors Gesicht. Das funktioniert auch“, sagt Ravana.

Mit seinem älteren Bruder lebt er in einer Unterkunft, die der Familie gehört. Die beiden unterstützen die Eltern. „Wir brauchen nur Geld für Strom und Essen. Ein 10-Kilo-Sack mit Reis reicht für uns beide zwei Wochen.“ So gebe er kaum mehr als 200 Rupien (2,43 Euro) am Tag aus, und in besseren Zeiten habe er etwas Geld gespart. Auch seien jene, die noch ärmer sind, versorgt: „Wir haben hier Komitees, Parteien, religiöse Gruppen, die Essen ausgeben“, sagt Ravana. „Wer krank ist, wird zu einem der Ärzte gebracht.“ Trotzdem wird der Slum als „tickende Corona-Zeitbombe bezeichnet“, neun Fälle sind schon bekannt. Ravana ist nicht niedergeschlagen, er will kämpfen. Einmal mehr in seinem Leben. „Die Hochzeit mit meiner Freundin haben wir erst mal auf nächstes Jahr verschoben, dann bauen wir auch die Slumdogs wieder auf“, sagt er. Und fügt an: „Wir werden umsatteln, einen Lieferservice für Essen aufmachen. Touristen werden lange nicht kommen. Aber essen müssen die Menschen immer.“

Von Christoph Hein

China: Einer von 200 Millionen

Die Karriere von Ritchie Liang bei einem von Chinas größten Internetkonzernen war kurz. Erst Anfang Januar hatte er in der Niederlassung in der 13-Millionen-Einwohner-Stadt Guangzhou im Süden des Landes als Programmierer zu arbeiten begonnen. Liang, verheiratet, ist kein Neuling in der Branche. Seinen ersten Arbeitsplatz der IT-Industrie hatte er im Alter von 23 Jahren. Heute, mit 28, sollte der Wechsel zu dem Konzern, dessen Namen er nicht nennen will, dem Leben neue Schubkraft verleihen. Ein höheres Gehalt in Höhe von 20000 Yuan (2600 Euro), eine bessere Rente aus dem unternehmenseigenen Pensionsfonds und aussichtsreichere Aufstiegschancen – so sah Liangs Zukunft aus. Es dauerte keine vier Wochen, bis sie sich verdüsterte.