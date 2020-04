Shutdown in Deutschland : Der Preis ist nicht zu hoch

Geschlossene Geschäfte im Köpenick-Center in Berlin. Das Coronavirus zwingt Deutschland zum Stillstand. Bild: dpa

Wie lange noch? Mit jedem Tag, an dem die Geschäfte geschlossen bleiben und der Alltag in den eigenen vier Wänden trister wird, stellt sich diese Frage drängender. Corona ist für die meisten Deutschen noch eine relativ abstrakte Gefahr – die Angst um den Arbeitsplatz und die Einschränkungen in der Freizeit sind dagegen allgegenwärtig. Es wachsen Zweifel, ob die enormen wirtschaftlichen Verluste überhaupt gerechtfertigt sind.

Amerikas Präsident Donald Trump hat sie mit seiner Behauptung, die Therapie sei schlimmer als die Krankheit, befeuert. Die Bundeskanzlerin musste die Deutschen deshalb schon um Geduld bitten. Doch wird die Debatte um einen baldigen „Exit“ weiter Fahrt aufnehmen. Das ist gefährlich, weil dabei untergeht, was auf dem Spiel steht.