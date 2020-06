Grenzöffnungen in der EU : Risiko Sommerurlaub – was Sie jetzt wissen müssen

Keine weitere Rückholaktion des Bundes – das ist das erklärte Ziel von Außenminister Heiko Maas. Wie risikoreich ist also der Sommerurlaub in Corona-Zeiten? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Für 27 Länder ist die Reisewarnung ausgelaufen. Beginnt nun das große Urlauben?

Timo Kotowski Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Es ist ein Neustart mit Einschränkungen. Kaum ein Land erwartet, in der verspätet anlaufenden Saison mehr als 40 bis 50 Prozent der Gästezahlen aus dem Vorjahr zu erreichen – und das nach mehreren Monaten Stillstand. Eine sichere Rettung des Tourismus ist damit nicht gewährleistet, lediglich die Umsatzeinbußen sind fortan wesentlich geringer. Aktuell rüsten sich Fluggesellschaften, Hotels und Reiseveranstalter für den Neustart. Obwohl zum Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern als ersten Bundesland die Sommerferien beginnen, ist noch nicht jedes Ziel erreichbar. Für viele EU-Länder ist das erst im Juli gewährleistet. Darüber täuscht auch nicht ein Testlauf auf Mallorca hinweg. Zum Auftakt am Montag sind gerade mal zwei Flugzeuge von Tuifly dorthin gestartet – eines aus Düsseldorf, eines aus Frankfurt. .

Für welche Länder ist die Reisewarnung entfallen?

Für die meisten EU-Länder – für Spanien gilt die Warnung allerdings mit Ausnahme der Balearen-Inseln noch. Ursprünglich galt dort bis zum 21. Juni eine Quarantäne-Pflicht für ankommende Urlauber, die will die Regierung in Madrid nun kurzfristig aufheben. Auch für Finnland gilt die Warnung wegen einer Einreisesperre vorerst noch, für Schweden wegen der dort höheren Neuinfektionszahlen. Unter den Staaten des Schengen-Raums ist zudem Norwegen vorerst noch mit einer Warnung belegt, von notwendigen touristischen Reisen nach Großbritannien, Irland und Malta wird „dringend abgeraten“.

Wie steht es um die Türkei?

Vorerst besteht die Reisewarnung fort, was in der Türkei für großen Unmut sorgt. Das Land ist traditionell das zweitbeliebteste Flugreiseziel der Deutschen nach Spanien. Türkische Hoteliers haben sich demonstrativ den deutschen TÜV Süd in Haus geholt, der ihre Hygienekonzepte geprüft hat. Denn der Tourismus hängt vor allem an Gästen aus Deutschland und Russland. Wegen dort höherer Infektionszahlen dürfte das Russland-Geschäft aber kaum laufen, deutsche Besucher sind deshalb umso wichtiger. Das Auswärtige Amt hat Lockerungen der Reisewarnung in den nächsten Wochen nicht ausgeschlossen. Noch in diesem Monat soll es einen Austausch der Regierungen in Berlin und Ankara geben, Beobachter rechnen damit, dass sich im Umfeld dieser Beratungen Lockerungen ergeben können.

Warum wird vor Reisen in den Rest der Welt noch gewarnt, obwohl manche Länder niedrigere Infektionsraten haben als Deutschland und andere EU-Staaten?

Die Reisebranche kritisiert harsch, dass sie zahlreiche Länder noch nicht auf die Urlaubslandkarte zurückholen kann. Sie sieht darin den Hauptgrund für ein verlängertes wirtschaftliches Leiden der Branche. „Die Verlängerung der Reisewarnung für außer-europäische Länder, zu denen beliebte Sommerziele wie die Türkei aber auch Tunesien und Ägypten gehören, bedeutet für Juli und August weitere 9 Milliarden Euro Verlust. Wir sprechen damit insgesamt von fast 20 Milliarden Euro, die Reiseveranstalter und Reisebüros bis Ende August verkraften müssen“, sagt Norbert Fiebig, der Präsident des Deutschen Reiseverbands (DRV). Das Auswärtige Amt sieht Infektionszahlen nicht als alleinige Grundlage für Warnungen, sondern bezieht auch den Zustand des Gesundheitssystems, die Qualität der Datenbasis und weiteres ein. Politisch dürfte allerdings gewollt gewesen sein, zunächst die Reisefreiheit im EU-Binnenmarkt und zwischen den Staaten des Schengen-Raums wiederherzustellen.

Der Bund will auf keinen Fall abermals eine Rückholaktion. Werden im Fall einer zweiten Corona-Welle Urlauber auf Mallorca und Kreta festhängen?

Nein, Pauschalreisende, die ein Paket aus Flügen und Hotelunterkunft gebucht haben, können darauf vertrauen, dass ihr Reiseveranstalter sie im Fall einer zweiten Welle zurückholt. Im Mittelmeerraum machen Pauschalreisende den Großteil der Urlauber aus. Auch im März hatten die Reiseveranstalter mit eigenen oder gecharterten Flügen ihre Kunden überwiegend selbst zurückgeholt. Das taten die Unternehmen wie Tui und FTI nicht aus bloßer Gutmütigkeit, als Pauschalreiseanbieter sind sie dazu sogar verpflichtet. Von denen rund 240.000 Reisenden, die im Frühjahr zurückgeholt wurden, waren nach Angaben des Deutschen Reiseverbands 180.000 Kunden der Reiseveranstalter. Das Auswärtige Amt, das eine abermalige Rückholaktion vermeiden will, hatte sich damals vor allem um die übrigen 60.000 Reisenden – Individualurlauber und Geschäftsleute – zu kümmern. Viele von ihnen waren in aller Welt auch deswegen gestrandet, weil Fluggesellschaften Flüge strichen, als Länder Einreisebeschränkungen verhängten und fast niemand mehr buchte.