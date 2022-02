Corona-Politik : Die Unternehmen müssen wieder ohne Hilfen klarkommen

Als Deutschland vor zwei Jahren in einen weitreichenden Lockdown ging, blickten die Insolvenzverwalter vermeintlich goldenen Zeiten entgegen. Viele größere und kleinere Unternehmen würden das komplette Herunterfahren ihrer Geschäftstätigkeit nicht lange überleben, so die damalige Annahme. Der Restrukturierungsbedarf von in finanzielle Not geratenen Betrieben könnte sogar Ausmaße annehmen, die an die Phase nach der Wiedervereinigung erinnerten, mutmaßten manche Beobachter.

Die große Marktbereinigung ist tatsächlich auch gekommen, allerdings für die Insolvenzverwalter. Laut aktuellen Daten des Branchendienstes Indat hat sich deren Zahl in den vergangenen beiden Jahren um gut ein Drittel auf rund 2100 verringert. Kein Wunder, schließlich nahm die Summe der Verfahren während der Pandemie drastisch ab, auch wenn öffentlichkeitswirksame Einzelfälle wie jüngst die MV-Werften einen anderen Eindruck erwecken mögen. Von 2019 bis 2021 ist die Zahl der Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften um mehr als ein Viertel auf gerade einmal noch 5800 gesunken.

Schnelligkeit vor Genauigkeit

Die Ursache für die Unterbeschäftigung der Insolvenzprofis liegt auf der Hand: gewaltige staatliche Finanzspritzen haben den Zusammenbruch von Teilen der Wirtschaft verhindert. Laut Wirtschaftsministerium wurden allein fast 80 Milliarden Euro an direkten Hilfen für Unternehmen gezahlt. Dazu kommen Kredite von rund 55 Milliarden Euro sowie bislang knapp 40 Milliarden Euro für Kurzarbeitergeld, mit dem die Unternehmen ihre Personalkosten entlasten können, ohne Mitarbeiter zu entlassen. Ein in diesem Ausmaß bislang nicht gekanntes Eingreifen des Staates in den Markt.

Die politischen Entscheider trieb nach Ausbruch der Pandemie die Sorge um, dass das erzwungene Herunterfahren sämtlicher Geschäftstätigkeit nicht nur viele produzierende Betriebe und Dienstleister in Existenznöte stürzen könnte, sondern als Folge auch die Banken durch steigende Kreditausfälle in einen Abwärtssog hineingezogen werden könnten. Ein ähnlich bedrohliches Szenario wie nach der Finanzkrise sollte durch rasche Staatshilfe unter allen Umständen verhindert werden.

Dieser Plan ist nach einigen Anlaufschwierigkeiten aufgegangen. Beschwerten sich anfangs Verbandslobbyisten und Geschäftsführer noch im Stakkato über verzögerte oder ausbleibende Zahlungen, sind mittlerweile kaum noch Klagen zu vernehmen. Die Subventionsmaschinerie läuft, und weite Teile der deutschen Wirtschaft haben sich längst arrangiert. Weil in Ausnahmesituationen Schnelligkeit vor Genauigkeit geht, wurden viele Prüfungen verkürzt oder aufgehoben. Trittbrettfahrer nahm man ebenso in Kauf wie daraus resultierende Debatten, etwa ob Autokonzerne satte Gewinne einfahren und gleichzeitig vom Kurzarbeitergeld profitieren dürfen.

Finanzspritze wird verlängert

Genauso wichtig wie entschiedenes Handeln zu Beginn der Pandemie ist es nun jedoch, auch den Ausstieg entschieden anzugehen und den Gewöhnungseffekt möglichst gering zu halten. Leider sendet die Regierung das gegenteilige Signal aus. Sie will die Ende März auslaufenden Überbrückungshilfen mit Verweis auf die Bedürftigkeit einzelner Branchen noch einmal bis Ende Juni verlängern. Zwar bekennt sich die Ampelkoalition zu einer „stufenweisen Rückkehr zur Normalität“ und koppelt die Erstattung von Betriebskosten und anderer Ausgaben an erlittene Umsatzrückgänge. Dennoch ist die Verlängerung das falsche Signal in einer Zeit, in der die Pandemie zunehmend ihren Schrecken verliert und die generelle Aufhebung der schweren Grundrechtseingriffe nur noch eine Frage der Zeit sein sollte.

Von enormer Bedeutung wäre dagegen die entschlossene Rückkehr zu Marktmechanismen, welche durch die Corona-Politik ausgehebelt wurden. Dazu zählt auch die Auslese von Geschäftsmodellen, die nicht mehr funktionieren. Es müssen nicht gleich die oft zitierten „Zombieunternehmen“ sein, die sich nur noch getragen von Staatsgeld durch die Gegend schleppen. In einem sich trotz Corona vielerorts schnell wandelnden Marktumfeld verhindern oder verzögern dauerhafte Staatshilfen auch nötige Anpassungsprozesse und Innovationen. Sie sind für eine vitale Marktwirtschaft im internationalen Wettbewerb jedoch essenziell.

Je länger die Abhängigkeit von Hilfszahlungen dauert, desto härter fällt der anschließende Entzug aus. Womöglich kommt auf Insolvenzverwalter bald doch wieder mehr Arbeit zu. Zumindest auf jene, die überlebt haben.