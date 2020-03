Einzelhandel : Plexiglaswände sollen Kassierer schützen

Damit sich ihre Angestellten nicht so leicht anstecken, setzen einige Unternehmen auf durchsichtige Schutzwände in ihren Filialen. Rewe will damit in Bayern beginnen.

Plexiglas zum Schutz der Angestellten in einer Apotheke in Rom Bild: EPA

Zum Schutz vor dem Coronavirus sitzen die Kassierer in bayerischen Rewe-Filialen künftig hinter Plexiglasscheiben. Die Schutzwände seien 1,5 Meter hoch und von Donnerstag an werde landesweit mit dem Aufbau in den Geschäften begonnen, sagte Volker Hornsteiner, Vorsitzender der Geschäftsleitung Region Süd REWE Group, am Mittwoch in Eitting bei München.

Die Schutzwände haben laut Hornsteiner keine Möglichkeiten zum Durchgriff. So sollen die Mitarbeiter vor einer Ansteckung mit dem sich rasant in Deutschland ausbreitenden Coronavirus geschützt werden. Um die Kunden untereinander zu schützen, könne er sich Abstandsmarkierungen an den Kassen, wie in anderen Ländern bereits üblich, vorstellen. Hornsteiner betonte, dass der Einsatz von Security in den Filialen „jederzeit auf Abruf“ möglich sei. Diese Maßnahme sei aktuell aber nicht erkennbar notwendig. Die Situation sei „momentan“ ruhig. Prinzipiell seien aber jederzeit Zutrittsregelungen möglich.

Auch die Hypovereinsbank hat an den Schaltern in Filialen schon Plexiglas-Trennwände aufgestellt, um die Verbreitung des Virus einzudämmen, einige Apotheken ebenso.