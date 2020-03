Wie fit sind die Kliniken? : „In den nächsten zwei Wochen können wir Patienten gut versorgen“

Aktualisiert am

Herr Gaß, zu Corona gibt es Schreckensmeldungen aus Italien, auch hierzulande machen sich viele Menschen Sorgen über die mögliche Entwicklung in den Krankenhäusern. Wie gut sind unsere Kliniken vorbereitet?

Die Krankenhäuser haben schon nach den ersten Informationen aus China damit begonnen, sich vorzubereiten. Mitte Januar bereits gab es größere Probleme bei der Beschaffung von Schutzausrüstung. Derzeit ist unser Hauptaugenmerk darauf gerichtet, die Kapazitäten im intensivmedizinischen Bereich freizumachen und gleichzeitig zu erhöhen.

In Berlin bittet die Kassenärztliche Vereinigung Privatleute um Spenden von Desinfektionsmitteln und Masken, weil sie den niedergelassenen Ärzten fehlten. Wie gut ist die Versorgung im Krankenhaus?

Die Ausrüstung ist ein zentrales Problem und ein kritischer Engpass. Wir sind zuversichtlich, nachdem der Gesundheitsminister angekündigt hat, dass ab Ende dieser Woche die ersten 10 Million Masken verteilt werden können. Auch ist es wichtig, dass 16.500 neue Beatmungsgeräte bestellt worden sind, alle wissen aber auch, dass diese nur Stück für Stück im Laufe des Jahres geliefert werden. Wir sind jetzt dabei, eingelagerte Beatmungsgeräte wieder in Dienst zu nehmen und auch Geräte aus dem OP und den Aufwachräumen in die Intensivbereiche zu bringen, wo es möglich ist. Der Teufel steckt auch hier im Detail. Wir benötigen gleichzeitig auch dazu spezifisches Zubehör und Verbrauchsmaterial.

Die Ausrüstung ist das eine, haben Sie genug medizinisches Personal?

Die Krankenhäuser hatten zu Beginn des Jahres rund 17.000 Pflege- und etwa 3500 Arztstellen unbesetzt. Die Belastung für Ärzte und Pflegepersonal ist schon jetzt erheblich, obwohl wir noch mit relativ wenigen Corona-Patienten konfrontiert sind. Denn jetzt geht es schon darum, alle Arbeitsprozesse umzustellen, Schulungen zu machen. Natürlich ist die Einschränkung des Lebens und die Konfrontation mit einem noch sehr unbekannten Virus für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch psychisch belastend.

Was bedeutet all das für den zu erwartenden Ansturm von Covid-19-Patienten?

Aus den vorliegenden Zahlen lässt sich im Moment nur sehr vage die Situation in den kommenden zwei Wochen ableiten. Für diese kann ich definitiv die Zusage geben, dass die Krankenhäuser in der Lage sein werden, alle ankommenden Patienten gut zu versorgen. Wie die Situation in ein oder zwei Monaten sein wird und ob dann noch ausreichend Kapazitäten vorhanden sind, ist Spekulation und hängt auch davon ab, wie die eingeleiteten Maßnahmen zur Verlangsamung der Infektionskette greifen. Das wird auch damit zusammenhängen, wie sehr die Menschen künftig tatsächlich auf Kontakte und physische Nähe zu anderen Menschen verzichten.

Bund und Länder haben einen „Grobplan Infrastruktur Krankenhaus“ vereinbart. Danach sollen die Intensivkapazitäten verdoppelt und Behelfskrankenhäuser errichtet werden, etwa in leerstehenden Hotels. Außerdem will man Medizinstudenten und Ehemalige aktivieren? Funktioniert das?