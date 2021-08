Arbeitsmarkt im Lockdown : Pandemie wirft die Integration zurück

Aktualisiert am

In einer DHL-Zustellbasis entlädt ein Mitarbeiter einen LKW mit Paketen. Bild: dpa

Für die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt war der Ausbruch der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr ein harter Rückschlag. Bis dahin hatten ehemalige Asylbewerber ihren Einstieg besonders häufig mit Jobs im Gastgewerbe und in der Zeitarbeit gefunden – und gerade diese Branchen wurden vom Lockdown besonders hart getroffen. Inzwischen gibt es aber auch neue positive Tendenzen: Nach deutlichen Arbeitsplatzverlusten im Frühjahr 2020 fanden schon während der späteren Pandemiewellen wieder mehr Flüchtlinge in Arbeit, wie eine neue Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt.

Dietrich Creutzburg Wirtschaftskorrespondent in Berlin.

Zu Beginn der Pandemie im März 2020 hatten gut 300.000 Menschen aus den wichtigsten Asylherkunftsländern – allen voran Syrien, Irak und Afghanistan – sozialversicherungspflichtige Stellen. Zudem war die Zahl bis dahin stetig deutliche gestiegen. Vergleichen mit März 2019, entsprach dies damals einem Plus von 580.000 oder 19 Prozent, wie die Analyse auf Basis amtlicher Arbeitsmarktdaten ausweist. Nach dem ersten Lockdown kam es dann aber allein bis Mai zu einem Einbruch um 12.000 oder 3,4 Prozent – obwohl sonst im Frühjahr gerade in saisonabhängigen Branchen die Beschäftigung deutlich steigt.