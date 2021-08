Corona-Pandemie : So impfen die Europäer gegen Corona

Am 27. August 2020 unterzeichnete die EU-Kommission den ersten Liefervertrag über Corona-Impfstoff. 300 Millionen Dosen bestellte sie fest bei AstraZeneca (AZ), weitere 100 Millionen als Option. Der schwedisch-britische Hersteller schien im Impfrennen damals die Nase vorn zu haben – und er galt als vorbildlich, weil er mit dem Covid-Impfstoff kein Geld machen wollte. Ein knappes Jahr später weiß die EU-Kommission, dass sie sich die mRNA-Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna schon früher hätte sichern sollen – und weiß AZ, dass in seiner Impfkampagne trotz eines sehr wirksamen Vakzins viel schiefgegangen ist.

Nichtsdestoweniger hat sich der Impfstoff-Streit des ersten Halbjahrs 2020 weitgehend beruhigt. Die Frage, ob die EU bei der Beschaffung von Covid-Impfstoff versagt hat, ist wohl mit „jein“ am besten beantwortet. Jedenfalls wird über sie nicht mehr gestritten. Heute wird über eine direkte oder indirekte Impfpflicht debattiert, über Sinn und Gefahren einer Impfung für Minderjährige und das laute Schweigen der Ständigen Impfkommission dazu. All diese Themen sind der beste Beleg dafür, dass es nicht mehr zu wenig, sondern eher zu viel Impfstoff zu geben scheint, jedenfalls in Deutschland und anderswo in Europa. Die EU-Kommission berichtete schon vor zwei Wochen, das von ihrer Chefin Ursula von der Leyen ausgegebene Ziel sei erreicht, 70 Prozent der Erwachsenen in der EU bis Ende Juli zu impfen. Das stimmt jedenfalls für die erste Dosis: 73,4 Prozent sind nach jüngsten Angaben der EU-Gesundheitsbehörde ECDC erstgeimpft; vollen Impfschutz haben 61,1 Prozent der Erwachsenen.

Die Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten sind indes beträchtlich. Während in acht Staaten – Irland, Malta, Dänemark, Niederlande, Belgien, Spanien, Frankreich und Finnland – jeweils über 80 Prozent der Erwachsenen mindestens erstgeimpft sind, gibt es in Deutschland wahrscheinlich weiterhin zu viele Impfgegner, um diese Quote je zu erreichen. Sie werden sich mit Sicherheit auch nicht durch neue Zahlen des Robert Koch-Instituts beeindrucken lassen, wonach sich von in Deutschland über 44 Millionen Geimpften 8715 Personen infiziert haben und 808 ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten.

In einigen (freilich wenigen) EU-Staaten sind tatsächlich noch längst nicht alle Menschen geimpft, die dies wünschen. In Bulgarien beträgt die Impfquote gerade einmal 17 Prozent der Erwachsenen, in Rumänien sind es 32 Prozent. Der Grund dafür ist einmal, dass diese Länder bis in dieses Jahr glaubten, auf die besonders wirksamen, aber auch relativ teuren mRNA-Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna verzichten zu können, und deshalb noch deutlich weniger Impfstoff erhalten haben als der EU-Durchschnitt. Der zweite Grund ist, dass der gelieferte Impfstoff zu einem besonders geringen Anteil auch wirklich verabreicht wurde. Dass der Umfang der Lieferungen keinen direkten Rückschluss auf die Impfquote erlaubt, zeigt das Beispiel Ungarn. Nur dorthin wurden je Einwohner mehr als zwei Impfdosen geliefert. Der Grund ist, dass Ungarn nicht nur auf die EU-Bestellungen zurückgriff, sondern auch in China und Russland orderte. Die ungarische Impfquote liegt dagegen im EU-Durchschnitt.