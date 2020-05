Kampf gegen die Pandemie : Die verflixte Sache mit dem Impfstoff

Mit Hochdruck wird an Corona-Impfstoffen gearbeitet. Wann und von wem am Ende ein oder besser mehrere Impfstoffe auf den Markt kommen, ist noch völlig offen. Geld allein garantiert den Erfolg nicht.

Nur eine Impfung wird dafür sorgen, zu einem vom Coronavirus unbeschwerten Leben zurückkehren zu können. So viel steht fest. Seit Jahresbeginn wird rund um den Globus daran in nie dagewesener Geschwindigkeit gearbeitet.

Die Weltgesundheitsbehörde WHO zählt mehr als 100 Projekte, an denen Pharmakonzerne, Biotechunternehmen, Forschungsinstitute und Universitäten arbeiten. Darunter finden sich Konzerne wie Sanofi, Glaxo-Smith-Kline (GSK) oder Johnson&Johnson, aber auch viele Biotechunternehmen wie Moderna in Amerika, Sinovac in China oder Biontech und Curevac in Deutschland.

Rund zehn Projekte haben die klinische Erprobung mit Freiwilligen gestartet. Weitere werden in den nächsten Monaten folgen. Das ist insofern gut, als dass es viele Kandidaten nicht bis zur Marktreife schaffen werden.

Im kommenden Jahr soll es einen Impfstoff auf dem Markt geben, so das ambitionierte Ziel. Bis vor ein paar Jahren galten noch mindestens zehn, eher 15 Jahre als Daumenregel von der Entwicklung bis zum industriell produzierten Impfstoff. Dass nun also vergleichsweise in Lichtgeschwindigkeit entwickelt wird, hat mehrere Gründe: So hatten chinesische Forscher das Erbgut des Virus schnell entschlüsselt und veröffentlicht. Außerdem hatten Forscher schon Erfahrungen mit den artverwandten Viren Sars und Mers gesammelt.

Herstellung ist anspruchsvoll

Ein wesentlicher Grund liegt jedoch in der starken internationalen Forschergemeinde. Diese arbeitet eher mit- als gegeneinander. Eines von vielen Beispielen: Die australische Universität Queensland entwickelt ihren Impfstoff mit einem niederländischen Biotechunternehmen präklinisch weiter, für die größere Produktion soll Cytiva helfen, die Biopharma-Sparte des amerikanischen Konzerns Danaher.

Gerade für Universitäten oder kleine Biotechunternehmen, die vielfach Grundlagenforschung betreiben, sind internationale privat-öffentliche Organisationen wie das Cepi, das sich der Bekämpfung von Epidemien verschrieben hat, zur wichtigen Säule in der Forschungsfinanzierung geworden. Zudem werden Zulassungsbehörden frühzeitig einbezogen. Auf diese Weise hat das Mainzer Unternehmen Biontech die Genehmigung für die erste klinische Erprobung innerhalb weniger Tage erhalten – ein Prozess, der sonst Monate dauern kann.

Am Ende wird es auch darum gehen, ob man die Produktionskapazitäten schnell genug wird ausbauen können. So hatten einige Unternehmen wie J&J oder auch Biontech hohe Vorleistungen angekündigt, indem sie ihre Produktionen schon während der klinischen Entwicklung erweitern, da die Herstellung von Impfstoffen anspruchsvoll und langwierig ist.

Das hat auch die Politik erkannt und wichtige Zeichen gesetzt: Mehr als 7 Milliarden Euro hat die globale Geberkonferenz unter Leitung der EU für die Entwicklung und Produktion von Impfstoffen und Medikamenten gesammelt. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von einem „großartigen Start“ für den Marathon – mittelfristig sind noch höhere Summen nötig. Auch die deutsche Bundesregierung hat nun mit einem 750 Millionen Euro starken Sonderprogramm für die Impfungen nachgelegt.

Erfahrungen sind begrenzt

Ob und in welchem Rahmen die Politik nachschießen muss, ob auch über weitere Maßnahmen wie Abnahmegarantien diskutiert werden muss, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Viele Fragen sind dafür noch zu wenig geklärt und bedürfen weiterer Erkenntnisse. Beispielsweise hängt die Produktion auch von der Impftechnologie ab.

Große Hoffnungen ruhen auf dem genbasierten mRNA-Verfahren, auf das Biontech und andere setzen. Dabei werden bestimmte Zellen im Körper angewiesen, Coronavirus-Proteine zu bilden, gegen die der Körper dann eine Immunantwort erzeugt. Der Vorteil ist, dass die Impfstoffe relativ einfach und schnell herzustellen sind. Allerdings gibt es noch keinen mRNA-Impfstoff auf dem Markt.

Die Erfahrungen mit der industriellen Produktion sind also begrenzt. Sogenannte Totimpfstoffe sind hingegen ein bewährtes Verfahren. Dafür braucht es aber große Mengen an Coronaviren, die unter hohen Sicherheitsstandards produziert werden müssten. Lebendimpfstoffe mit Vektorviren wurden zuletzt gegen Ebola genutzt. Dabei werden harmlose Viren mit dem Coronavirus verkleidet, so dass der Körper einen Immunschutz aufbaut.

Wann und von wem am Ende ein oder besser mehrere Corona-Impfstoffe auf den Markt kommen, ist noch völlig offen. Bis zum Schluss können solche Projekte floppen. Trotz des immensen Drucks, der auf der Wissenschaft, den Regierungen und Behörden liegt, darf dabei nicht vergessen werden, dass gesunde Menschen geimpft werden. Seltene Nebenwirkungen relativieren ihre Seltenheit, sobald sie auf Milliarden Menschen treffen.