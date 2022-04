Personal fehlt für Comeback : Die herausfordernde Corona-Rückkehr der Restaurants

Das Leben kehrt zurück: Restaurantbesucher am Mainufer in Frankfurt sitzen in der Frühlingssonne. Bild: Lucas Bäuml

Zum ersten Mal weht schon morgens ein lauer Wind durch die engen Altstadtgassen. Kurz vor den Feiertagen schlendert ein Paar Arm in Arm über den Platz vor dem Café. Die Tische sind schon wenige Minuten nach Ladenöffnung belegt. Julian Ploch sitzt drinnen auf einer bunt gepolsterten Bank vor seinem Laptop. Seine kinnlangen Haare hat er sich hinter die Ohren geschoben. Hinter ihm hängt an zwei dünnen Seilen eine Plexiglasscheibe von der Decke – die Reste der Krise, durch die er seine Cafékette in den letzten zwei Jahren gelenkt hat.

Anna Schiller Volontärin. Folgen Ich folge

Er ist einer der Geschäftsführer der Kaffeerösterei Hoppenworth & Ploch. Das Unternehmen betreibt außerdem drei Filialen in Frankfurt. Seit wenigen Wochen darf in ihnen wieder ohne Maske und Impfnachweis Cappuccino getrunken werden. An die ständigen Änderungen hätten sie sich gewöhnt, sagt Ploch. „Man darf sich nicht einigeln und darauf warten, dass einem der Staat hilft.“

Im Lockdown setzte er eine Idee um, die er schon vor der Pandemie hatte. Ploch wollte Kaffee und Kuchen aus einem Fenster heraus verkaufen. Lange lagen die Pläne in der Schublade, die Mitarbeiter waren skeptisch. Dann durften sie ihre Waren von heute auf morgen nur noch „To Go“ anbieten. Um ihre Idee und andere Vorhaben in der Pandemie umzusetzen, hat das Unternehmen einen Kredit bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau aufgenommen. Während des Lockdowns bescherte ihnen der Fensterverkauf dann gute Gewinne.

Vorsichtige Aufbruchsstimmung

In der Branche herrscht wieder vorsichtige Aufbruchsstimmung. In einer Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA) gaben 59 Prozent der Betreiber an, mit der Buchungslage zufrieden zu sein. Doch die Auswirkungen der Pandemie machen sich noch immer bemerkbar. Für das ganz große Comeback fehlt vielerorts das Personal.

„Die Servicekräfte sind sehr schlecht durch die Krise gekommen“, sagt Andrea Nadles, Präsidentin des Verbands der Servicefachkräfte, Restaurant- und Hotelmeister. Mehr als 665.000 Mitarbeiter im Gastgewerbe gingen auf dem Höhepunkt der Pandemie im April 2020 in Kurzarbeit. Als die Betriebe schließen mussten, hätten sich viele beruflich umorientiert, so Nadles. Ehemalige Kellner arbeiteten nun etwa als Postzusteller, im Einzelhandel oder in der Pflege. „Sie sind flink, schweres Schleppen gewöhnt und zuverlässig. Andere Branchen haben die Servicemitarbeiter mit Kusshand genommen“, sagt Nadles. In den Gesprächen mit ihren ehemaligen Kollegen hat sie das Gefühl, dass etwa drei Viertel von ihnen nicht mehr in ihren alten Beruf zurückkehren wollen. Sie hätten nun geregeltere Arbeitszeiten und müssten nicht an Sonntagen arbeiten.

Mangel an Mitarbeiter

Vielen sei der Wechsel in andere Berufe leicht gefallen, weil sie sich schon vor der Pandemie nicht wertgeschätzt fühlten: „Das mangelnde Ansehen des Berufs trifft viele Servicekräfte persönlich“, sagt Nadles. Sie und ihre Kollegen seien oft als „Tellertaxi“ verschrien, dabei müssten sie eine dreijährige Ausbildung absolvieren. In der Pandemie waren sie es, die Gäste ermahnen mussten, sich an Maskenpflicht und Abstandsregeln zu halten. Nicht selten seien die Ermahnten aggressiv geworden: „Dann werden Servicekräfte beleidigt, weil sie jemanden darum bitten, sich an das Gesetz zu halten“, sagt Nadles. Über die Branche hätte sich in der Pandemie ein „Meer der Unzufriedenheit“ gelegt. Das räche sich nun, denn vielerorts fehlen Mitarbeiter für den Neustart. 300.000 Arbeitsplätze seien in der Pandemie im Gastgewerbe abgebaut worden, sagt Nadles.