Autobranche in der Krise : Nicht mit dem Geld des Steuerzahlers!

So leicht kann man es sich machen: Ola Källenius, der Vorstandsvorsitzende von Daimler, fordert in einem mit viel Aufmerksamkeit aufgenommenen Beitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, der Kampf gegen Corona dürfe keine Ausrede für den Kampf für ein besseres Klima sein. Im Klimaschutz dürfe Europa nicht nachlassen, soll heißen, das Elektroauto muss her.

Dafür erntet er Beifall, kein Wunder. Er schrieb, was offenbar jeder überlesen hat, aber auch, dafür müsse der Staat rasch die Infrastruktur aufbauen. Die Kosten für die Sackgasse, in die sich Politik und Autoindustrie manövriert haben, soll also der Steuerzahler tragen. Das nennt man Chuzpe.

Ehrlicher wäre es, darauf hinzuweisen, dass die auch von der Bundesregierung verordneten Ziele für die Autoindustrie zu scharf gestaltet worden sind. Zumindest auf der Zeitachse böte sich eine Entlastung jetzt an.

Das muss aus eigener Kraft gelingen

Damit einher könnte die Einsicht gehen, nicht alle Entwicklung faktisch auf das Elektroauto zu verengen, sondern technologieoffen heranzugehen und einem Produktmix nach sinnvollen Einsatzgebieten den Weg zu öffnen. Stattdessen macht die Industrie nun das, was alle machen, denen das süße Gift der Subvention zuteil wird: Sie fordert mehr. Elektromobilität, so die Logik, werde schon gefördert, nun müsse auch Unterstützung für alle anderen Antriebsarten her.

Hildegard Müller, die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), will folglich eine Abwrackprämie für alle Antriebsarten, sie nennt das Neustartprämie. Das klingt nur logisch, denn sie hat ja Recht: Moderne Benziner und Diesel sind so abgasarm wie nie, Feinstaub aus Autos ist kein Problem mehr und der Ausstoß an Stickoxid liegt weit unterhalb der neuesten Grenzwerte.

Die Gesetzgeber in Berlin und in der EU könnten diesen beachtlichen technischen Fortschritt ruhig endlich öffentlich anerkennen, das zeigte Wirkung in der verunsicherten Bevölkerung. Flottenerneuerung ist also das Mittel der Wahl für einen rasch und in der Breite wirksamen Klimabeitrag.

Aber diese muss aus eigener Kraft gelingen. Der Staat solle Zuversicht im Markt schaffen, sagt Källenius. Schon recht – aber nicht mit dem Geld des Steuerzahlers!

Zur Abfederung von betrieblichen Notlagen gibt es jede Menge Mittel, von günstigen KfW-Krediten bis zum Kurzarbeitergeld. Der Rest ist, was jeder Unternehmer so nennen würde, unternehmerisches Risiko. Die jahrelang sehr ertragsstarke deutsche Autoindustrie sollte ausreichend selbstbewusst sein, mit ihren ohne Frage weltbesten Autos die Menschen überzeugen zu können, statt einen Subventionswettlauf zu fordern.