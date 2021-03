Die Einrichtung in Lollar ist nur eine von vielen, die während der zweiten Infektionswelle hart vom Coronavirus getroffen wurde. Aus ganz Deutschland wurden seit Oktober vermehrt Ausbrüche gemeldet, im Winter waren es zeitweise doppelt so viele wie im Frühjahr. Die Frage ist: Wie kann das sein? Warum mussten so viele Menschen sterben? Die Schwächsten zu schützen, hat die Politik in der Corona-Pandemie immer wieder als Ziel ausgegeben. Vor fast einem Jahr, am 11. März, mahnte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die Ausbreitung des Virus müsse verlangsamt werden. Es gehe um den Schutz von Älteren und von Menschen mit Vorerkrankungen. Ein Satz, der in der Pandemie noch oft wiederholt werden wird: von Bundes- und Landespolitikern, Einrichtungsträgern und Bürgermeistern. Nur: Es gelang nicht – und es ist noch immer nicht vorbei.

Mehr als 71.500 Menschen sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Deutschland bisher an Covid-19 gestorben. Nach einer Umfrage der F.A.Z. unter den Gesundheits- und Sozialministerien der Bundesländer sind darunter mindestens 29.000 Heimbewohner. Es könnten sogar noch mehr sein, weil es in den Länderstatistiken womöglich Lücken gibt. In einigen Bundesländern machen sie den mit Abstand größten Anteil der Corona-Toten aus: Die Zahlen reichen von 25 Prozent in Sachsen und 29 Prozent in Sachsen-Anhalt über 35 Prozent in Niedersachsen, 39 Prozent in Baden-Württemberg und 40 Prozent in Nordrhein-Westfalen bis hin zu 47 Prozent im Saarland, 54 Prozent in Bayern und 60 Prozent in Hamburg. Der Schutz der deutschlandweit 800.000 Heimbewohner ist gescheitert, das zeigen die Daten sehr eindrücklich. Allein im Januar dieses Jahres starben der F.A.Z.-Umfrage zufolge fast 9500 Heimbewohner, die am Coronavirus erkrankt waren. Erst seit Februar sinken die Zahlen, sind mit mehr als 2300 verstorbenen Heimbewohnern aber weiter hoch. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sprach kürzlich von einer „bitteren Bilanz“.

Um den Ursachen auf den Grund zu gehen hat die F.A.Z. die Bundesregierung und die Länder um Stellungnahmen gebeten, die Landkreise und große Träger wie die Diakonie, die Caritas, die Awo und private Betreiber. Sie hat die dokumentierten Aussagen, Forderungen und Ankündigungen aller beteiligten Akteure abgeglichen mit dem, was getan und umgesetzt wurde – und was in den Heimen passierte. Herausgekommen ist eine Rekonstruktion, die vor allem mit Blick auf die zweite Infektionswelle Versäumnisse aufzeigt: So haben etwa die Träger schon im Herbst eindringlich um Hilfe bei den Schnelltests gerufen, und doch tat sich lange nichts. Hätten sich Leid und Tod – zumindest zum Teil – verhindern lassen?