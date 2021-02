So kehren die Österreicher in den Alltag zurück

Lockerungen im Nachbarland : So kehren die Österreicher in den Alltag zurück

Endlich die Frisur wieder in Form bringen und einen neuen Pullover im Geschäft kaufen: Beides geht nach rund sechs Wochen Lockdown in Österreich nun wieder. Eindrücke aus Wien.

In Wiens ältestem Friseursalon im Schottenhof in der Innenstadt herrscht an diesem Montag verhaltenes Treiben. Seit Weihnachten mussten die Menschen in Österreich covidbedingt auf Haareschneiden und andere Dienstleistungen bei ihrem Coiffeur verzichten. Nun ist der Tag ausgebucht, wie Petra Janouch, die stellvertretende Chefin von Coiffeur Gerlinde berichtet .Anders als früher wird dem Kunden nicht mehr aus dem Mantel geholfen. Es gibt keinen Kaffee mehr und auch keine Zeitungen.

Gut zwei Dutzend Kunden werden heute hier erwartet. Das ist die Hälfte dessen, was vor der Coronapandemie möglich war. Sie müssen beim Eintritt in das Geschäft ein negatives Testergebnis für das Coronavirus vorzeigen können und FFP2-Masken tragen. Der Test darf nicht älter als 48 Stunden sein. Es gelten nur die Ergebnisse von offiziellen PCR- oder Antigen-Tests, Selbsttests sind nach den Vorgaben des Gesundheitsministeriums nicht gültig.

Kein Wunder also, dass sich über das Wochenende Schlagen vor den bisher eher zurückhaltend genutzten öffentlichen Testzentren bildeten. Waren in der Vorwoche am Samstag 69.704 Tests genommen worden, gab es an diesem Wochenende mehr als dreimal so viele. Denn hier ist der Test anders als in privaten Laboren, Apotheken oder Arztpraxen, wo Honorare von 30 und 150 Euro berechnet werden, gratis.

Mühsam für viele

Weil der Staat zwar einerseits will, dass die Menschen ihr Gespartes ausgeben – kein EU-Staat hat im vierten Quartal 2020 einen größeren Wachstumsknick hinnehmen müssen als Österreich –, soll anderseits verhindert werden, dass sich das Virus ausbreitet. Deshalb wird das Angebot an unentgeltlich angebotenen Test ausgeweitet.

Trotzdem ist es für etliche Kunden offenbar mühsam, den Test zu organisieren – wie so manche Terminabsage beim Friseur zeigt. Dass der seit Monarchiezeiten tätige Salon trotzdem ausgebucht ist, liegt am dringenden Bedürfnis der Wiener, ihre Frisur wieder in Form und Farbe zu bringen. Deren Betreiberin Gerlinde Dobias hat zwar Verständnis dafür, dass so viele Wochen zugesperrt waren. Doch bedeutet das einschließlich der geschlossenen Phasen im Frühjahr und im Herbst für den Salon eine Umsatzhalbierung im vergangenen Jahr. Mit den nun verpflichtenden Tests hat die Zunft Probleme. Das wird den Gang zum Haarschneider eher hemmen, fürchten die Standesvertreter. Schließlich ist es für ältere Menschen nicht so einfach, zu testen.

Schon davor waren die Friseurinnen mit FFP2-Masken ausgestattet. Es gab entsprechende Sicherheitsabstände und strenge Hygienevorgaben. Normalerweise würden in dem traditionsreichen Salon doppelt so viele Menschen behandelt. Es gibt jetzt nur noch drei statt fünf Friseure. Für diese Berufsgruppe waren die vergangenen Monate hart. Schließlich gab es kein Trinkgeld.

Das beträgt für die Geringverdiener mindestens ein Drittel ihres Einkommens. Zudem waren sie in Kurzarbeit, womit der Lohn nochmals geringer war. Der Betrieb hat in den zurückliegenden Jahren solide gewirtschaftet. „Dank meiner Mitarbeiter und weil wir gut gewirtschaftet haben, werden wir überleben“, sagt Gerlinde Tobias, die seit drei Jahrzehnten dort Geschäftsführerin ist. Das werden viele andere Betriebe in der Bundeshauptstadt leider nicht. Viele werden mit staatlichen Hilfen noch am Leben erhalten. Doch die Insolvenzwelle rollt.

Rabattschlacht im Handel

Anders als bei körpernahen Dienstleistern reagiert der Handel auf die Öffnung nach sechs Wochen mit einer Rabattschlacht. In der Boutique Oui in der Innenstadt steht im Schaufenster ein rotes Schild mit einem Prozentzeichen, das von einem Herz umrahmt wird. Darunter steht geschrieben: Total Räumungsverkauf. Alles muss raus. Ob mit „Alles zum halben Preis“, „Riesen-Lockdown-Ausverkauf“ oder „Größter Abverkauf aller Zeiten“: Aufrufe für die anstehende Schnäppchenjagd kamen schon vor der Öffnung etwa vom Mode-, Sportartikel- und Elektronikhandel. Der Hintergrund sind übervolle Lager – und die auslaufende Saison. Viele Händler müssten Teile ihres Sortiments nach dem wochenlangen Lockdown mit hohen Preisnachlässen abverkaufen, um wieder Geld in die Kassen zu spülen.