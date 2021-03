Oster-Lockdown : Rätselraten um die Ruhetage

Am Tag danach regiert in Berlin der Sarkasmus. „Völlig irre“, „Chaostruppe“: Unter denjenigen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag nicht im Kanzleramt und vor den Bildschirmen am Verhandeln waren, wurden die Beschlüsse der jüngsten Bund-Länder-Runde mit Erstaunen bis Entsetzen aufgenommen. Vor allem der kurz nach Mitternacht ersonnene harte Oster-Lockdown mit Gründonnerstag und Ostersamstag als zusätzlichen „Ruhetagen“ wirft viele praktische Fragen auf. Antworten gibt es bislang allenfalls ansatzweise.

Welche Bereiche der Wirtschaft müssen an den beiden genannten Tagen konkret schließen? Unternehmen der kritischen Infrastruktur wie Energie- und Wasserversorger und Krankenhäuser wohl kaum, so viel zeichnet sich ab. Für Apotheken und Arztpraxen dürfte es wie sonst an Feiertagen auch Notdienste geben. Aber was ist mit Betrieben, bei denen auch sonst an Feiertagen gearbeitet wird? In der Industrie ist Sonn- und Feiertagsarbeit zwar nicht die Regel, aber je nach Branche und Projekten im Rahmen von Sondervereinbarungen durchaus üblich. „Es grenzt schon an ein politisches Kunststück, nach einem Jahr Pandemiebekämpfung mit einem derartigen Vorschlag noch ein Höchstmaß an Verwirrung zu stiften“, sagt Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer von Niedersachsenmetall.

Einzelne Länderchefs deuteten an, dass sie möglichst wenige Ausnahmen von der „Wir-bleiben-Zuhause“-Aufforderung zulassen wollen. „Im Rahmen einer solchen Feiertagsregelung sollen Betriebe und auch der Handel schließen“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Mainz. Nur so ließen sich Kontakte und Mobilität „drastisch“ reduzieren. Aus Thüringen ergänzte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke): Es solle „alles unterbleiben“, das betreffe jedes Unternehmen, alle Produktionsbetriebe und überhaupt jedes gesellschaftliche Leben.

„Die Betriebe laufen hier Sturm“

Die Details zu den Ruhetagen soll jetzt Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) zusammen mit den Chefs der Staatskanzleien klären – möglichst bis morgen. Angedacht ist, die freien Tage im Infektionsschutzgesetz festzuschreiben, auf dass die Länder diese in ihre Corona-Schutzverordnungen aufnehmen können – bis kommende Woche.

Noch offen ist, was das für Arbeitnehmer, die trotzdem arbeiten müssen, bedeutet. Das Arbeitszeitgesetz schreibt vor, dass Arbeitnehmer Anspruch auf einen Ersatzruhetag haben, wenn sie an Sonn- oder Feiertagen arbeiten müssen. Einen Anspruch auf monetäre Zuschläge gibt es dagegen nicht. Das hängt von Tarifverträgen und individuellen Arbeitsverträgen ab. Ist dort ein Zuschlag vorgesehen, stellt der Gesetzgeber diesen steuerfrei. Fast jeder fünfte Arbeitnehmer arbeitet nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes an mindestens einem Sonn- oder Feiertag im Monat.

„Die Betriebe laufen hier Sturm“, hieß es am Mittwoch aus einem der großen Wirtschaftsverbände. Vor allem die Kurzfristigkeit stellt die Unternehmen vor Probleme. Die Anlieferung von Teilen für die Just-in-Produktion ist fest eingeplant, ebenso wie Spezialbeton für Baustellen. In Ministerien und Behörden seien zusätzliche Ruhetage ja einfach zu machen, unkte ein anderer, in der Wirtschaft dagegen nicht.