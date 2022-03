F.A.Z. exklusiv : Nach Protesten zieht Schanghai Zivilisten für Volksmiliz ein

In der Wirtschaftsmetropole rebellieren immer mehr Bewohner gegen den Lockdown, der laut Prognosen noch wochenlang dauern könnte. Nun erhalten Banker, Anwälte und andere Zivilisten den Einberufungsbefehl in die bewaffneten Streitkräfte.

Nachdem sich in Schanghai die Berichte über Proteste von Bewohnern gegen den seit Montag geltenden offiziellen Lockdown der Wirtschaftsmetropole häufen, zieht die Regierung nach Informationen der F.A.Z. in bisher vier von 16 Stadtbezirken Zivilisten in die so genannte „Volksmiliz“ ein. Diese ist Teil der chinesischen Streitkräfte und untersteht dem Kommando der Zentralen Militärkommission, die von Staatspräsident Xi Jinping persönlich geleitet wird.

In Schreiben, die der F.A.Z. vorliegen, werden Banker, Anwälte und Bewohner mit anderen Berufen aufgefordert, sich aufgrund der „Notsituation“ bis zur Mittagszeit einzufinden, um die „Covid-Kontrollmaßnahmen zu unterstützen“. Der Arbeitgeber sei zu informieren und müsse der Anordnung von Regierung und Armeeführung Folge leisten und die Eingezogenen freistellen.

Vielen Chinesen ist die Volksmiliz, die dabei helfen soll, die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten, nur aus Erzählungen aus der Zeit der Kulturrevolution bekannt. Allerdings waren schon nach dem Virusausbruch in Wuhan gegen Ende 2019 im monatelangen Lockdown der Provinz Hubei Zivilisten in die Volksmiliz berufen worden und hatten unter anderem an Ausfallstraßen Fieber gemessen.

325 Ansteckungen

Im chinesischen Internet kursierten in den vergangenen Tagen Videos von zahlreichen Protesten von Bewohnern in Schanghai, die in Sprechchören die Intransparenz der Regierungsmaßnahmen anprangerten. Nachdem sich die Omikron-Variante des Virus in Schanghai offensichtlich viel schneller ausgebreitet hatte als von den Behörden gedacht, hatte Schanghais Regierung am Sonntag in ihrer „dynamischen Null-Covid-Politik“ eine Kehrtwende hingelegt und die 26 Millionen Einwohner zählende Stadt über Nacht offiziell unter Lockdown gestellt. In der östlichen Hälfte Pudong gilt dieser seit Montag, in der westlichen Hälfte Puxi soll er am Freitag beginnen und jeweils vier Tage dauern.

Nachdem die Zahl der Infektionsfälle am Dienstag und Mittwoch weiter stark gestiegen ist, hat die Regierung jedoch auch diesen Zeitplan bereits wieder über den Haufen geworfen und den Lockdown in vielen Teilen des westlichen Puxis Stadt zwei Tage vorgezogen. Am Mittwoch meldete die Stadt 325 Ansteckungen mit tatsächlichen Krankheitserscheinungen und 5656 asymptomatische Fälle. Am Vortag hatte es noch rund 200 symptomatische und über 1000 asymptomatische Fälle weniger gegeben.

Schon vor dem offiziellen Lockdown vom Montag waren die meisten Bewohner Schanghais von ihren „Nachbarschaftskomitees“, einer Organisation der Kommunistischen Partei, für Tage, stellenweise auch für mehrere Wochen unter Hausarrest gestellt und immer wieder neu auf Covid getestet worden. In ihrer „Null-Covid-Politik“ versucht Chinas Regierung seit Beginn der Pandemie jeden einzelnen Ansteckungsfall zu verfolgen. Wer positiv getestet wird, muss oft für mehrere Wochen ins Krankenhaus.

Aufgrund der stark gestiegenen Fallzahlen in Schanghai sind die Krankenhäuser völlig überlastet. Die Regierung hat Notfalllager in Turnhallen und im World Expo Center eingerichtet, in dem laut Berichten von Patienten schlechte hygienische Zustände und durch die dicht aneinander gestellten Betten hohe Ansteckungsgefahr herrschen. Von Ärzten ist derweil zu hören, dass die Klinikleitungen davon ausgehen, dass die Restriktionen in der Stadt nicht vor Mitte Mai aufgehoben würden, um die Omikron-Welle endgültig zu brechen.

Auch Ökonomen rechnen mit einem sehr viel längeren Lockdown als offiziell von Schanghais Regierung verkündet. Die Beschränkungen für Menschen und Wirtschaft würden wohl bis mindestens Anfang Mai dauern, sagte Zhaopeng Xing von der Bank ANZ dem „Wall Street Journal“. Weil in der Stadt Chinas Finanzzentrum beheimatet sowie viele regionale Zentralen von chinesischen und internationalen Unternehmen beheimatet sind, werde ein vollständiger Lockdown Schanghais das chinesische Bruttoinlandsprodukt um 4 Prozent senken, haben Wissenschaftler in einer vor zwei Wochen erschienenen Studie berechnet.