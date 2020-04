Corona-Lockdown : Kneipen und Hotels fürchten das Aus

Nach einem Monat Zwangspause dürfen Geschäfte unter einer Fläche von 800 Quadratmetern seit diesem Montag wieder öffnen. Die Details dieser ersten Lockerungen der Corona-Einschränkungen hängen von Branche und Bundesland ab – dem Gastgewerbe mit seinen 2,4 Millionen Beschäftigten ist der Einzelhandel aber in jedem Fall ein ganzes Stück voraus.

Denn noch ist völlig unklar, wann Kneipen, Restaurants und Hotels ihre Arbeit wieder aufnehmen dürfen und unter welchen Bedingungen. Zwar will etwa Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther das Sommergeschäft im Tourismus noch nicht abschreiben. Er glaube daran, „dass so viel Disziplin da ist, dass man auch im Restaurant, in den Gaststätten sich an die Regeln hält und es dann auch möglich ist, den Tourismus wieder hochzufahren“, sagte der CDU-Politiker am Sonntag in der ARD. Einen festen Zeitpunkt für eine mögliche Lockerung der Beschränkungen nannte aber auch er nicht.

Für die betroffenen Betriebe sieht es düster aus: „Ohne zusätzliche Hilfen vom Staat droht bis zu 70.000 Betrieben das Aus. Das ist jeder dritte“, sagte die Hauptgeschäftsführerin des Branchenverbands Dehoga, Ingrid Hartges, der Zeitung „Bild am Sonntag“. „Wir mussten als Erstes schließen und werden wohl auch am längsten zu leiden haben.“ Bis Ende April rechnet der Verband mit Umsatzverlusten von 10 Milliarden Euro. Hartges fordert deshalb eine verantwortungsvolle Öffnung von Restaurants und Cafés. Außerdem müsse es einen staatlichen Rettungsfonds mit Direkthilfen geben, ähnlich den Dürrehilfen für Landwirte. Zudem solle die Mehrwertsteuer von 19 auf 7 Prozent gesenkt werden.

„Wir werden hier zusätzliche Hilfen benötigen“

Von der Politik gibt es schon Diskussionen in diese Richtung: Über die Parteigrenzen hinweg haben Minister der großen Koalition am Wochenende gefordert, die Unterstützung für getroffene Betriebe und deren Arbeitnehmer zu erhöhen. Gedacht ist zum Beispiel an Zuschüsse für Gastronomiebetriebe, an die Senkung der Mehrwertsteuer sowie an eine Anhebung des gesetzlichen Kurzarbeitergeldes. Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) sagte den Zeitungen „Rheinische Post“ und „General-Anzeiger“, die staatlichen Rettungsschirme müssten möglicherweise noch weiter aufgespannt werden. Für die kommende Sitzungswoche des Bundestags erwarte er zwar noch kein neues Milliardenpaket. „Aber wir können für die Zeit danach nicht ausschließen, dass wir mit weiteren Hilfsmaßnahmen nachsteuern müssen.“

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sicherte zu: „Wir werden hier zusätzliche Hilfen benötigen, damit nicht ein Großteil der Unternehmen aufgibt und vom Markt verschwindet.“ Der Vorstoß des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), die Mehrwertsteuer für Gaststätten zu senken, habe „eine sorgfältige Prüfung verdient“, sagte Altmaier: „Ich könnte mir aber auch konkrete Hilfen bei Modernisierungen und Kosteneinsparungen vorstellen.“ Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sieht es ähnlich: „Natürlich schauen wir genau, ob und wo wir gezielt weitere Hilfen benötigen. Wir haben vor allem jene Branchen im Blick, für die es noch nicht so schnell wieder losgeht. Das Hotel- und Gaststättengewerbe gehört sicherlich dazu“, sagte Scholz der „Welt am Sonntag“. Er und Altmaier sehen sich auch deshalb zu finanziellen Zugeständnissen gezwungen, weil sie Forderungen nach einer baldigen Öffnung noch nicht nachgeben wollen.

Gastronomie und Hotellerie nicht im Stich lassen

Wie hoch die Ausfälle allein für die Hotelkette Dorint sind, teilte Dirk Iserlohe, Vorsitzender des Aufsichtsrats, der F.A.Z. mit: „Für die Monate März und April sind bis zum heutigen Tage circa 32 Millionen Euro Umsatz storniert beziehungsweise nicht realisiert worden.“ Vergangene Woche hat Dorint die Bremer Landesregierung mit einer Forderung von 1,2 Millionen Euro für die Ausfälle konfrontiert, in der Hansestadt betreibt man drei Häuser. „Hier ist die Branche auf ein Entgegenkommen der Verpächter und auf die Unterstützung durch den Gesetzgeber angewiesen“, sagt Iserlohe und appelliert, die Hotellerie und Gastronomie „nicht zu opfern.“

Den Einwand von Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD), wonach eine Entschädigung ein rechtswidriges Staatshandeln voraussetzt, hält Iserlohe für nicht zutreffend. Gerade im Fall von generalpräventiven Sonderopfern sei der Staat in der Verantwortung und müsse dadurch entstehende Schäden kompensieren. Das Infektionsschutzgesetz sieht das zumindest im Fall drohender Gefahren vor. Iserlohe klagt an, die Hotels würden aber in ihrer Nutzung präventiv beeinträchtigt, ohne dass sich ein infizierter, ein erkrankter Mitarbeiter oder Gast „am Ort“ befinde. Er hofft, dass der Bund die Forderungsanmeldung als Appell ansieht, Gastronomie und Hotellerie nicht im Stich zu lassen.

Unterdessen sprach sich Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) für eine Anhebung des Kurzarbeitergelds aus. Der Satz beträgt bisher 60 Prozent der früheren Nettobezüge, beziehungsweise 67 Prozent für Arbeitnehmer mit Kindern. Nach Angaben der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ hält Heil die Forderung des Deutschen Gewerkschaftsbunds DGB für „plausibel“, aus den Kassen der Arbeitsagentur 80 und 87 Prozent zu zahlen. „Nicht nur für Geringverdiener, auch für Facharbeiter bedeutet Kurzarbeit einen erheblichen Einbruch. Miete und Rechnungen müssen ja weiterbezahlt werden“, sagte Heil. Deswegen würde die Regierung mit den Sozialpartnern intensiv nach einer Lösung suchen.