Corona-Krise : Wie China seine Wirtschaft wieder hochfährt

Als die Mitarbeiter des Süßigkeitenherstellers Hsu Fu Chi im südchinesischen Dongguan am 10. Februar aus der vom Staat verordneten Zwangspause zur Arbeit zurückkehrten, fühlte es sich an, als säßen sie wieder auf der Schulbank. In der Kantine des Verwaltungstrakts, wo die Angestellten ihr Mittagessen einnahmen, baumelten noch die roten Laternen vom Frühlingsfest von der Decke. Währenddessen war die Fallzahl der Virusinfektionen immer schneller gewachsen. An diesem Montag, Mitte Februar, lag sie nach offizieller Darstellung bei 42 638, Tendenz rasant steigend.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. F.A.Z.

Dafür war jedoch in der Mitte eines jeden Vierertischs ein gefalteter Umzugskarton dazugekommen, der dem Sichtschutz auf den Tischen in den Hallen ähnelte, in denen die jungen Chinesen zum Ende ihrer Schulzeit ihr Abschlussexamen schreiben. Und wie damals beugte sich an jedem Tisch in der Hsu-Fu-Chi-Kantine jeweils nur ein einzelner Mitarbeiter über sein Tablett mit Nudeln und Senfkohl, mit zwei Meter Abstand zum Nebenmann.

Betriebseigene Isolation

In der Kantine, in der vor der Krise mittags 140 Kollegen gleichzeitig gegessen hatten, saßen nun gerade einmal ein Dutzend Leute. Die Unternehmensleitung hatte die Essenszeit von 11.30 bis 13.50 Uhr in sieben Blöcke unterteilt, den jeweils maximal 20 Mitarbeitern wurden Standardgerichte serviert. Im ganzen Betrieb waren zu diesem Zeitpunkt 1400 Angestellte zurück zur Arbeit erschienen, davon 900 in der Produktion. Das machte etwa 40 Prozent der Belegschaft aus. Vor ihrer Rückkehr hatten die Mitarbeiter von ihrem Unternehmen über die Kurznachrichtenapp Wechat erfahren, was sie erwartete: Temperaturmessen am Werkstor, Maskenzwang, Händewaschen mit Desinfektionsmittel vor jedem Eintritt ins Bürozimmer, ein Meter Abstand in Gesprächen mit Kollegen. Wer während der Feiertage und der anschließenden Woche, in der die Regierung die 13 Billionen Euro große Wirtschaft fasst zum Stillstand gebracht hatte, in der vom Virus versuchten Provinz Hubei gewesen war, den steckte der zum Schweizer Nestlé-Konzern gehörende Kuchenfabrikant für 14 Tage in die betriebseigene Isolation.

Zwei Monate später sind die meisten Mitarbeiter im Dongguaner Betrieb wieder zurückgekehrt. Während nun in New York der Ausnahmezustand herrscht, Großbritanniens Premierminister mit der Viruserkrankung auf der Intensivstation liegt und BMW den Produktionsstopp in seinen Werken in Europa gerade bis zum Monatsende verlängert hat, hat sich die Kurve der Infektionszahlen in China abgeflacht. Nach ihrer Vollbremsung soll die zweitgrößte Wirtschaft der Welt wieder voll durchstarten, hat Staatspräsident Xi Jinping befohlen – doch kann der Kaltstart tatsächlich klappen bei rund 35 Millionen Unternehmen und 775 Millionen Beschäftigten, während die Gefahr einer „zweiten Welle“ an Viruserkrankungen wie ein Damoklesschwert über dem Land hängt?

Die Frage, ob die Gesundheit wichtiger ist oder die Wirtschaft, habe Parteichef Xi Ende Februar in einer Megatelefonkonferenz mit 170 000 Kadern aus allen Winkeln des Landes mit der für die KP typischen Zweideutigkeit beantwortet, kritisierte Immobilientycoon Ren Zhiqiang danach in einem Essay, seit dessen Erscheinen der bekannte Unternehmer verschwunden ist: sowohl als auch. Immer noch müssen überall im Land Betriebe darum kämpfen, von den Behörden die Lizenz zur Aufnahme der Arbeit zu erhalten, am Jahresende werden wohl nur jene Kader befördert, in deren Verantwortungsbereich die Zahl der Virusinfektionen auf null gesunken ist.