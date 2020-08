Corona-Krise : Weg mit dem Schutzschirm

Die Bundesregierung hatte im Frühjahr auf den schweren wirtschaftlichen Einbruch nicht nur mit einer Vielzahl finanzieller Hilfen für Unternehmen reagiert, sondern auch mit einer Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bis Ende September 2020. Damit sollte Unternehmen, die durch die Corona-Krise in schwere Not geraten waren, ohne dass ihr Geschäftsmodell grundsätzlich in Frage stand, geholfen werden. In Anbetracht der außergewöhnlichen Situation im Frühjahr ließ sich diese Entscheidung vertreten.

Nicht mehr vertreten ließe sich eine Verlängerung dieser Regelung ins Frühjahr 2021, an die sich fraglos eine weitere Verlängerung über die Bundestagswahl hinaus anschließen würde. Die Bundesregierung hätte im kommenden Frühjahr, ein halbes Jahr vor den Bundestagswahlen, noch weniger Interesse an einer Pleitewelle als in diesem Herbst. Die Perpetuierung einer für einen vorübergehenden Notfall geschaffenen Regelung auch in einer Zeit, in der sich die Wirtschaft wieder erholt, wäre aber ein wirtschaftspolitischer Fehler

Schaden für gesunde Wettbewerber

So bedauerlich, ja vielleicht sogar traumatisch wirtschaftliches Scheitern für die Betroffenen sein mag: Wirtschaftliches Scheitern gehört zu einer Marktwirtschaft. Der Versuch, dieses Scheitern durch den Staat für längere Zeit zu verhindern, hätte erhebliche wirtschaftliche Nachteile für das Gemeinwesen zur Folge.

Wirtschaft lebt von einem dynamischen Wandel, der neue Ideen honoriert und veraltete Geschäftsmodelle vom Markt verdrängt. Wer eine rasche Digitalisierung vieler Lebensbereiche als einen positiven Nebeneffekt der Pandemie begreift, muss akzeptieren, dass eine schnellere Digitalisierung zu Lasten analoger Geschäftsmodelle geht. Angesichts der Schwäche der Konjunktur vor Ausbruch der Pandemie dürften sich zudem Unternehmen unter dem Corona-Schutzschirm befinden, deren Schwierigkeiten nicht allein auf die Seuche zurückgeführt werden können.

Schwache Unternehmen mit Staatsgarantie schaden gesunden Wettbewerbern, die ohne den Staat auskommen. Je länger die Schwachen am Markt bleiben, umso größer wird der Schaden für Zulieferer und Banken, wenn sie eines Tages dann doch untergehen. Der Staat muss seine Grenzen akzeptieren.