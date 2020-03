Pubs müssen schließen : „Last order“ in London

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Laut der neuesten Schätzung der Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage), welche die Regierung berät, soll die Mortalitätsrate nur bei 0,5 bis 1 Prozent liegen. Im Landesteil England stieg die Zahl der Todesopfer am Freitag gegenüber dem Vortag um 39 auf 167, in Wales sind drei Personen gestorben, in Schottland bislang sechs.

Das ist wenig im Vergleich zu den meisten europäischen Ländern. Das Gesundheitssystem NHS arbeitet aber schon jetzt an der Grenze des Machbaren, die Briten haben relativ wenige Notfallbetten zur Verfügung. 65.000 pensionierte Ärzte und Krankenpflegekräfte wurden gebeten, zurück in den medizinischen Dienst zu kommen.

Die Regierung Johnson wurde anfangs kritisiert für eine angeblich zu zögerliche und liberale Herangehensweise an die Krise. Während andere Länder die Schließung von Geschäften und Schulen anordneten, zögerte Johnson.

Inzwischen ist Britannien auch auf dem Weg in Richtung eines weitgehenden „Lockdown“. Von Montag an werden die Schulen geschlossen – nur noch Kinder von Eltern, die in notwendigen Bereichen wie Krankenhäusern oder für die Polizei arbeiten, dürfen noch in die Schule gehen. In London wird der U-Bahn-Verkehr eingeschränkt, 40 Tube-Stationen haben geschlossen.

Die Corona-Krise trifft die Wirtschaft nun mit voller Wucht. Besonders betroffen ist die Gastronomie. Die Pub-Industrie ist in großer Sorge über ihre massiven Umsatzverluste. Schon vor einer Woche meldete sie, dass die Einnahmen der rund 50.000 Pubs, die fast eine halbe Million Menschen beschäftigten, drastisch sinken. Die gesamte Gastro-, Hotel- und Freizeitbranche beschäftigt mehr als 3 Millionen Mitarbeiter. Seit Februar sind laut Verband UK Hospitality schon mehr als 200.000 Jobs weggefallen. Die Gastonomen fürchten, bald Hunderttausende entlassen zu müssen.

Die Regierung hat ein Paket geschnürt mit 330 Milliarden Pfund an Kreditgarantieren für kleine und mittlere Unternehmen, die wegen Corona in Not geraten. Zudem stellt Finanzminister Rishi Sunak weitere 20 Milliarden Pfund für zwölfmonatige „Steuerferien“ für Unternehmen des Einzelhandels, der Gastronomie und der Freizeitbranche bereit. Sie können auch Direktzahlungen von bis zu 25.000 Pfund erhalten. Bei einer längeren Schließung dürfte es für viele Unternehmen aber ums Überleben gehen.