Bekämpfung der Corona-Krise : Kurzarbeit ist kein Allheilmittel

F.A.Z.-Newsletter „Coronavirus“ Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Kurzarbeit dient dazu, in schweren wirtschaftlichen Krisen Entlassungen zu verhindern, indem die Arbeitszeit der Beschäftigten reduziert wird und die Arbeitslosenkasse für einen Teil des entgangenen Lohns einspringt. Das hat im Krisenjahr 2009, auf das jetzt oft verwiesen wird, gut funktioniert: Deutschland stürzte damals in eine schwere Rezession, vor allem die Industrie war hart getroffen. Doch nach wenigen Monaten sprang die Konjunktur wieder an, und Maschinen und Autos „made in Germany“ waren wieder gefragt. Es folgte ein jahrelanger Aufschwung.

6,8 Millionen Kurzarbeiter

In der Corona-Krise gelten andere Vorzeichen. Zwar hat der enorme Einsatz der Kurzarbeit bisher auch dieses Mal geholfen, das Schlimmste zu verhindern. Die Arbeitslosigkeit ist zwar durchaus kräftig gestiegen, im Juni waren 637.000 Menschen mehr arbeitslos als noch vor einem Jahr. In Anbetracht des Ausmaßes der Krise hätten die Zahlen aber auch viel höher ausfallen können. Der Preis: 6,8 Millionen Menschen waren der Bundesagentur für Arbeit zufolge im April in Kurzarbeit. Die Kosten dürften sich allein in diesem Jahr auf mehr als 23 Milliarden Euro belaufen.

Doch während Cafés, Restaurants und Hotels wieder öffnen und teils gut besucht sind, stand insbesondere die Autoindustrie schon vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie vor enormen Problemen. Herstellern und Zulieferern macht vor allem die politisch gewollte Mobilitätswende vom Verbrennungsmotor zur Elektromobilität zu schaffen. Viele Unternehmen haben schon im vergangenen Jahr Sparprogramme aufgelegt, selbst Entlassungen sind denkbar. Der Weg aus der Krise werde „lang und steinig“, hat Hildegard Müller, die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie, gerade gewarnt.

Mehr zum Thema 1/

Ähnlich ungewiss ist die Zukunft der Luftfahrt, zumal die Debatte über den Klimawandel weiter Fahrt aufnehmen dürfte. Der Chef des Flughafenkonzerns Fraport plant harte Einschnitte, bis zu 4000 Stellen könnten wegfallen. Ob Schulte die vielen Beschäftigten, für die er noch mindestens eineinhalb Jahre keine Verwendung hat, im Anschluss an die Kurzarbeit tatsächlich wieder brauchen wird, darf bezweifelt werden. Er selbst rechnet damit, dass Frankfurt auch im Jahr 2023 noch bis zu einem Fünftel weniger Passagiere hat und ein Teil der wichtigen Geschäftsreisen ganz wegfällt. Daran wird aber auch längere Kurzarbeit nichts ändern, das sollte ihm wie der Politik bewusst sein.

Kurzarbeit kann in einer Situation wie der Corona-Krise zwar dazu beitragen, starke Nachfrageeinbrüche abzufedern. Als Dauersubvention gegen unumgängliche Entlassungen taugt sie allerdings nicht. Im Gegenteil, sie kann dann sogar kontraproduktiv sein: Wenn Unternehmen den Strukturwandel in der Corona-Krise verschleppen, werden die betroffenen Beschäftigten irgendwann womöglich trotzdem arbeitslos – haben aber wertvolle Zeit verloren, sich für neue Aufgaben zu qualifizieren. Für den Staat wird es dadurch doppelt teuer, weil er erst Kurzarbeit und dann Arbeitslosigkeit finanzieren muss.