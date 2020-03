Interview zur Lage im Elsass : „Niemand ist auf diesen Tsunami vorbereitet“

Das Elsass leidet besonders stark unter der Corona-Pandemie. Die Präsidentin des Departements Oberrhein, Brigitte Klinkert, berichtet im F.A.Z.-Interview, wie schlimm die Zustände in den Krankenhäusern wirklich sind, wie viel die Hilfe aus Deutschland nutzt – und was die Lehren aus der Krise sind.

Madame Klinkert, wie schlimm ist die Lage derzeit in den elsässischen Krankenhäusern?

Die Bilanz ist bedrückend. Wir zählen in unserem Departement 828 Krankenhausaufenthalte, 104 Personen befanden sich am 25. März auf der Intensivstation. 327 Menschen haben das Krankenhaus verlassen. 239 Personen sind leider in den Krankenhäusern gestorben, zudem 98 Personen in den Seniorenheimen. Die Privatkliniken räumen ihre Intensivbetten frei. So konnten wir dort Anfang der Woche zusätzlich über 113 Betten verfügen; diese Zahl wird noch zunehmen. Alle anderen Operationen sind verschoben. Hinzukommt das gerade installierte Militärhospital in Mulhouse mit seinen 30 Betten.

Wie viel bringt die Nachbarschaftshilfe?

Unsere deutschen und schweizerischen Nachbarn haben grünes Licht gegeben für rund 50 Betten für Patienten aus dem Elsass. Seit dem Wochenende werden die Patienten auch nach Südfrankreich und in die Bretagne transportiert. Ein Hochgeschwindigkeitszug hat am Donnerstag 20 Kranke von Straßburg in den Westen Frankreichs gebracht. Diese Entlastung brauchen wir, denn die Intensivstationen arbeiten am Anschlag. Das Personal beweist dort riesigen Einsatz und außerordentlichen Mut. Viele sind schon erkrankt. Zwei Ärzte vom Oberrhein sind verstorben.

Wie stark fehlt es an Material und Ausrüstung?

Es fehlen Beatmungsgeräte, außerdem Schutzausrüstung in jeder Hinsicht, Masken, Handschuhe, Brillen, Überzüge, Desinfektionsmittel – und das nicht nur fürs Krankenhaus-Personal, sondern auch für Pflegekräfte außerhalb. Unser Departement hat am Mittwoch 12.000 Masken geliefert, in der nächsten Woche sollen mehr kommen. Lokale Hersteller produzieren jetzt auch und spenden das Material. Besonders kritisch ist die Lage in unseren 82 Seniorenheimen mit ihren 7000 Bewohnern.

Ist die Hilfe der Nachbarn schnell genug gekommen?

Freitag vor einer Woche habe ich einen Hilferuf nach Baden-Württemberg und in die Schweiz ausgesendet. Die schnelle und unbürokratische Hilfe, die von dort kam, hat mich sehr berührt. Ministerpräsident Kretschmann hat die Krankenhäuser in Baden-Württemberg angerufen, damit sie Patienten aufnehmen. Rasch haben sich auch Rheinland-Pfalz und das Saarland angeschlossen. 28 Patienten wurden bisher nach Deutschland gebracht. Das ist eine echte Hilfe zwischen Nachbarn. Wir sind nicht nur Partner, sondern auch Freunde. Diese Solidarität ist auch ein starkes Symbol für Europa.

Glauben Sie, die Nachbarländer könnten noch mehr helfen?

Es soll weitere Transfers geben. Wir prüfen alle Möglichkeiten, mit allen zur Verfügung stehenden Partnern. Leben müssen gerettet werden. Doch wir wissen, dass die Corona-Krise auch in Deutschland und der Schweiz um sich greift. Wir sind in permanentem Kontakt. Es ist eine grenzüberschreitende Krise, die nur mit gegenseitiger Hilfe besiegt werden kann.

Kann man schon Lehren ziehen aus der Krise?

Wir arbeiten mit unseren deutschen und schweizerischen Nachbarn schon seit Jahren zusammen – in Fragen der Ökonomie, Raumordnung, Kultur, Bildung und auch Gesundheit. Diese Kooperation funktioniert gut. Wir wissen aber auch, dass wir viel mehr machen könnten. Wir sollten in sanitären Fragen eine permanente Kooperation und einen systematischen Austausch aufbauen. Die für das nächste Jahr auf französischer Seite geplante neue Gebietskörperschaft Elsass, welche die Departements Unter- und Oberrhein vereinen wird, hat den Auftrag, an einer solchen Kooperation zu arbeiten.

Vor einigen Jahren hieß es noch, Frankreich habe das beste Gesundheitssystem der Welt. Wie konnte es zu solchen Engpässen kommen?

Das französische Gesundheitssystem bleibt immer noch sehr leistungsfähig - auch was Innovationen und den Zugang aller Bevölkerungsschichten angeht. Was das Personal leistet, ist außerordentlich. Das kann man in diesen Tagen nicht genügend würdigen. Die Covid19-Krise ist solch ein extremes und schnell fortschreitendes Phänomen, dass es alle Gesundheitssysteme einer schweren Prüfung unterzieht. Niemand ist auf diesen Tsunami vorbereitet – nicht in Frankreich, nicht anderswo.