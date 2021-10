Corona-Krise weltweit : Zu wenig Impfstoff für Ärmere

An vollmundigen Ankündigungen hat es in der Corona-Krise bislang nicht gefehlt: Niemand sei sicher, bis alle sicher seien, heißt es auf internationaler Ebene immer wieder, Staaten überbieten sich mit Ankündigungen, wie viele Impfdosen sie an ärmere Länder weitergeben werden. Doch während die Zahl der Neuinfektionen auch in vielen ärmeren Staaten wieder steigt, bleibt die Hilfe aus den reicheren Nationen weit hinter den Versprechungen zurück.

Claudia Bröll Freie Afrika-Korrespondentin mit Sitz in Kapstadt. Folgen Ich folge Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. Folgen Ich folge

Johannes Pennekamp Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaftsberichterstattung, zuständig für „Die Lounge“. Folgen Ich folge

Laut einer Auswertung im Auftrag der Entwicklungsorganisation Oxfam, die am Donnerstag veröffentlicht wurde, sind derzeit lediglich 14 Prozent, oder 261 Millionen Dosen, der 1,8 Milliarden Dosen angekommen, die Europa und andere G-7-Staaten versprochen haben. „Wenn es uns nicht gelingt, den größten Teil der Weltbevölkerung zu impfen, breitet sich das Virus aus und mutiert in immer gefährlichere Form“, heißt es in der Auswertung.

Die meisten Impfstoffe haben dem Bericht zufolge die Vereinigten Staaten abgegeben. Die 177 Millionen Dosen entsprächen aber auch nur 16 Prozent der vergangenen Menge.

Internationale Impfmission ging leer aus

Auch Deutschland steht nicht gut da: Anfang September hatten die Gesundheitsminister der G-20-Staaten den „Pakt von Rom“ geschlossen. Bundesgesundheitsminister Spahn hatte in diesem Rahmen angekündigt, dass die Bundesrepublik 100 Millionen Impfdosen an andere Länder spenden werde – und zwar bis Jahresende. Bis Mitte dieser Woche war man davon noch weit entfernt. Eine Statistik des Bundesgesundheitsministeriums zeigt, dass bislang 11,5 Millionen Astra-Zeneca-Impfdosen an die internationale Impfstoffinitiative Covax abgegeben worden sind (oder gerade abgegeben werden) und weitere 7,7 Millionen Dosen direkt an Länder wie die Ukraine, Vietnam oder Thailand geschickt wurden. Die Frage, ob Spahns Zusage bis Jahresende eingehalten werden könne, beantwortet das Ministerium nicht.

Schon in den vergangenen Wochen hatte sich Ernüchterung breitgemacht. Die Initiative Covax musste sich von ihrem Ziel, bis Jahresende 2 Milliarden Menschen in den 92 ärmsten Ländern der Welt versorgt zu haben, verabschieden. Das neue Ziel lautet, dort 1,4 Milliarden Dosen zu verteilen, doch auch das scheint noch weit entfernt.

Der Vorsitzende des Beschaffungsausschusses der Initiative, John Arne Røttingen, hatte vor einem Monat schwere Vorwürfe gegen Regierungen und Impfstoffhersteller erhoben. Auf die Frage, ob die reicheren Staaten, die öffentlich Covax unterstützen, hintenrum den ärmeren Ländern den Impfstoff wegkauften, sagte er der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung: „Der Verdacht drängt sich jedenfalls auf, dass andere Kunden uns schlicht aus kommerziellen Gründen vorgezogen werden.“ Es liege die Vermutung nahe, dass sich die Hersteller darauf einlassen, weil sie damit mehr verdienten.

Als weitere Gründe nannte Røttingen, dass die Initiative auch auf Impfstoffkandidaten gesetzt habe, die es nicht zur Marktreife gebracht hätten, und ein Exportstopp aus Indien den größten Impfstoff-Lieferanten, das Serum Institute of India, für die Empfängerländer ausgeschaltet habe. Indien wollte zuerst die eigene Bevölkerung impfen.

Das Land hat nun gerade erklärt, inzwischen eine Milliarde Impfungen vorgenommen zu haben. Der Fortschritt im Land der 1,4 Milliarden Menschen, dessen Regierung die zweite Corona-Welle grausam unterschätzt hatte, nährt die Hoffnung auf Exporte aus der „Apotheke der Welt“: Zwar hat Indien seit April überhaupt keinen Corona-Impfstoff mehr ausgeführt. Im Oktober sagte Ministerpräsident Narendra Modi dann Lieferungen über die Grenzen zu. Strategisch wichtige Nachbarländer wie Bangladesch oder Iran erhielten inzwischen vier Millionen Impfdosen. Die internationale Impfmission Covax aber ging entgegen allen Zusagen bislang leer aus.

Weitverbreitete Impfskepsis

In Afrika haben die Impfbemühungen trotz der geringen Lieferungen in jüngerer Zeit an Schwung gewonnen. Trotzdem hinkt der Kontinent weit hinter anderen Regionen auf der Welt her. Bisher seien erst 5 Prozent von 1,2 Milliarden Menschen vollständig geimpft, teilte der Direktor der Afrika-Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention, John Nkengasong, mit. Er richtete einen starken Appell an die Bevölkerung in allen Ländern, sich impfen zu lassen.

Abgesehen von Engpässen auf der Angebotsseite, zeigt sich in zahlreichen Ländern eine weitverbreitete Impfskepsis. Zusätzlich dazu gebe es viele Herausforderungen logistischer Art, sagte Nkengasong. Die Impfstoffe müssten im gesamten Land verteilt werden, fachkundige Mitarbeiter seien nötig. Außerdem müsse die Bevölkerung informiert werden. Eritrea ist jetzt das einzige Land auf dem Kontinent, in dem noch gar nicht geimpft wird.

Mehr zum Thema 1/

In Südafrika, dem Land mit den meisten gemeldeten Infektionen auf dem Kontinent, sind mittlerweile fast 37 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Seit dieser Woche können auch Jugendliche im Alter von mehr als 12 Jahren die Spritze bekommen. Südafrika ist ein Hauptstandort für eine eigene Impfstoffproduktion in Afrika. Der börsennotierte Pharmakonzern Aspen füllt und verpackt dort Johnson & Johnson-Impfstoffe. Der halb staatliche Biovac-Konzern schloss vor Kurzem einen Vertrag, jährlich bis zu 100 Millionen Dosen des Pfizer-BioNTech-Impfstoffes abzufüllen. Längerfristig will das Unternehmen in die vollständige Produktion von Covid-Impfstoffen einsteigen. Der öffentliche Druck auf Pharmakonzerne, in Afrika zu produzieren, wächst. Unlängst kündigte der amerikanische Konzern Moderna den Bau einer Fertigung und Investitionen von bis zu 500 Millionen Dollar an.