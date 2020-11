Aktualisiert am

Mehr Schulden : Corona-Kredite sind in Nordrhein-Westfalen und Bayern am höchsten

Die Landesregierung von Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, nimmt viele Schulden auf. Bild: dpa

In der Corona-Krise häuft der Staat Schulden an. Besonders hoch sind die Kredite nach einer neuen Auswertung in Nordrhein-Westfalen und Bayern.