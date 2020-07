Corona-Pandemie : Wie sich Krankenhäuser für eine zweite Welle wappnen

Deutschland tanzt aus der Reihe. Während die Corona-Fallzahlen in der Welt immer neue Höchststände erreichen, ist hierzulande die Lage stabil. Doch regionale Ausbrüche wie in Gütersloh zeigen, wie schnell das Virus um sich greifen kann. Auch wächst die Besorgnis, dass der Erreger in der Ferienzeit eingeschleppt werden könnte. „Wir müssen sehr aufpassen, dass der Ballermann nicht ein zweites Ischgl wird“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kürzlich. Damit bezog er sich auf die Ansteckung deutscher Urlauber in dem Tiroler Skigebiet und auf die Missachtung von Hygienevorschriften durch Partygäste auf Mallorca.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin F.A.Z.

„Die Gefahr einer zweiten Welle ist real“, warnte Spahn, insbesondere wenn die kälteren Jahreszeiten kämen. Auch der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, sagte, das Virus könne wieder Fuß fassen: „Es ist ein binärer Organismus, der nichts weiter möchte, als sich zu vermehren. Wenn wir ihm die Chance bieten, dann tut er das.“ Solange es keine Impfung und keine Medikamente gegen Covid-19 gebe, müsse die Bevölkerung strikt die „AHA-Regeln“ befolgen: Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmasken tragen.