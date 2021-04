Corona-Klagen : Das Geschäft mit den Maskenmuffeln

Wer Geschäfte mit Corona machen möchte, muss nicht in die Maskenproduktion einsteigen oder in die Herstellung von Reagenzgläsern. Es reicht, ein Anwaltsbüro zu betreiben. Selbst wenn es sonst nur mäßig läuft, füllen Klagen gegen Corona-Maßnahmen die Aktenordner quasi von selbst. Für 300 Euro, so tönt ein Anwalt auf Facebook, bringe man die Masken- und Testpflicht in der Schule zu Fall: „Wir können Euch anbieten, Verfügungen zu erwirken bei den Familiengerichten“, raunt der Mann vertraulich in die Kamera. Das kleine Werbefilmchen ist direkt auf der Straße gedreht, für aufwendige Filmaufnahmen lässt die Pandemie keine Zeit.

Professionelles Marketing ist ohnehin nicht nötig, denn die Nachfrage ist schon da und muss nur noch abgegriffen werden. Dafür bietet sich auch eine zweite Kanzlei an, die der geschäftstüchtige Anwalt gleich noch mit nennt: Diese befreundete Sozietät ist praktischerweise spezialisiert auf das weite Feld des Verbraucherrechts, was ja irgendwie auch zum Unmut über Maskenpflicht und Testvorgaben passt. Noch dazu arbeitet sie schon weitgehend „automatisiert“ und damit so effizient, dass sie ihre Dienste ebenfalls zu einem recht niedrigen Pauschalhonorar anbieten kann. Genug Mandanten sind für alle da.

Ein Richter aus Weimar heizt die Geschäfte an

Das mag nach einem leeren Versprechen klingen, doch die Masche bekommt gerade Auftrieb – durch Zuspruch aus den Reihen der Justiz. Die Entscheidungen zweier Amtsgerichte sorgen gerade in Juristenkreisen für Furore, weil sie recht unverfroren den Rechtsstaat an seine Grenzen bringen. Das Amtsgericht Weimar hat in der vergangenen Woche den Anfang gemacht und über den recht skurrilen Kniff des Familienrechts Schüler von ihrer Maskenpflicht befreit. Das ist schon per se bemerkenswert: Familiengerichte hatten bisher in dieser Sache nichts zu sagen; die Pflicht, in der Schule einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, ist eine originär verwaltungsrechtliche Angelegenheit. Folgerichtig haben sich auch schon etliche Verwaltungsgerichte im vergangenen Herbst mit der Frage befassen müssen und sie durchgängig abschlägig beschieden. Die Maskenpflicht sei nur ein verhältnismäßig leichter Eingriff, der Nutzen offenkundig, damit war die Debatte meist beendet.

Mehr zum Thema 1/

Nun sind Anwälte erfahren darin, auch in unwirtlichem Terrain nach neuen Wegen zu suchen. Der Pfad, der eine Anwältin direkt zum Amtsgericht Weimar führte, war das „Kindeswohl“, das durch die Stoffschicht im Gesicht in Gefahr gerate, ähnlich wie sonst in Missbrauchsfällen. Es wurde eigens ein Gutachter bemüht, der die These stützte. Auf 178 Seiten kam der Amtsrichter zum Ergebnis: Der Zwang, Masken zu tragen und Abstände zu halten, schädige die Kinder „physisch, psychisch, pädagogisch und in ihrer psychosozialen Entwicklung“. Er untersagte deshalb den betroffenen Lehrern und Schulleitungen, die Maskenpflicht durchzusetzen, Mindestabstände vorzugeben und in den Augen des Gutachters wirkungslose Schnelltests durchzuführen.

Die Richterschaft ist empört

Es gibt nur wenige Entscheidungen der Justiz, die auf so viel Ablehnung stoßen. Das Thüringer Bildungsministerium beeilte sich klarzustellen: „Der Beschluss hat keine Auswirkungen auf die Infektionsschutzmaßnahmen. Sie bleiben rechtmäßig in Kraft.“ Auch die Richterschaft selbst ist entsetzt: Dieser Beschluss habe das Maß des noch Hinnehmbaren überschritten, kritisierte etwa die Neue Richtervereinigung, nicht zuletzt weil die Entscheidung darin gipfele, die Schulen zum Präsenzunterricht zu verpflichten. Die Entscheidung sei „juristisch unhaltbar“. Sie verkenne ganz grundsätzliche rechtliche Vorschriften und leugne zudem wesentliche Erkenntnisse der Wissenschaft. Auch die Staatsanwaltschaft wurde schon auf den Plan gerufen: Gegen den Richter sind schon Anzeigen wegen Rechtsbeugung eingegangen.