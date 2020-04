Corona in Amerika : Noch viel schlimmer

Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie sind in der größten Volkswirtschaft der Welt dramatischer als gedacht. Es drohen Konflikte an mehreren Fronten.

Die Zahlen sind dramatisch: Mehr als 6 Millionen Amerikaner haben innerhalb einer Woche Arbeitslosenhilfe beantragt - so viele wie nie zuvor in einer solch kurzen Zeitspanne. Und das ist nur die offizielle Zahl. Gut möglich, dass in Wirklichkeit noch viel mehr Menschen von den zerstörerischen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie betroffen sind, die Behörden aber mit diesem Ansturm schlicht überfordert sind und gar nicht hinterherkommen.

Weil das öffentliche Leben auch in Amerika stillsteht, ungefähr zwei Drittel der 330 Millionen Amerikaner Ausgangsbeschränkungen unterliegen und Gaststätten, Geschäfte und viele Fabriken geschlossen sind, haben Fachleute schlimme Folgen natürlich auch für den zuvor so robusten Arbeitsmarkt der größten Volkswirtschaft der Welt vorhergesagt. Doch auch die düsteren Prognosen der Experten sind durch die nun veröffentlichen Zahlen noch einmal merklich übertroffen worden – es ist doppelt so schlimm gekommen wie befürchtet.

Was heißt das langfristig für das Land? Was bedeutet es angesichts der zunehmenden auch geopolitischen Spannungen auf dem Planeten und mit Blick darauf, dass der strategische Rivale China womöglich den Tiefpunkt der Corona-Krise schon durchgestanden hat?

Klar scheint, dass die Spannungen innerhalb der amerikanischen Gesellschaft (weiter) zunehmen werden. Einerseits sind da die vielen Amerikaner, die vorerst keine Arbeit mehr haben. Deren Nachbarn wiederum müssen mitunter ihrer Arbeit nachgehen in einem Umfeld, in dem sie fürchten, sich vielleicht auch zu infizieren.

Andererseits gibt es diejenigen Privilegierten, die ziemlich mühelos ihr Büro kurzfristig nach Hause verlegen und von dort ohne allzu große Einschränkungen weiterarbeiten können – vielleicht sogar mit etwas mehr Bequemlichkeit. Was macht diese Krise aus dem Zusammenleben all dieser verschieden Betroffenen?

Mehr zum Thema 1/

Die Frage stellt sich übrigens nicht nur in den Vereinigten Staaten. Auch in Europa steigt die Arbeitslosigkeit allerorten, stehen Unternehmen und ihre Mitarbeiter unter einem Druck, den mehrere Generationen nicht erlebt haben. Die Antwort ist höchst ungewiss, bleibt – Stand heute – pure Spekulation.

Hoffentlich wirken die umfangreichen Hilfsmaßnahmen. Hoffentlich gelingt es, die Pandemie vielleicht bis zum Sommer zumindest einigermaßen einzuhegen und einige Einschränkungen wieder zu lockern.

Pathetisch-düster klingt es, wenn die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nun einen Marshall-Plan ins Gespräch bringt – zumindest aber passt zu ihrer Wortwahl die Rhetorik der Verantwortlichen rund um den Globus. Und auch die Taten, besonders in Amerika, wo Politiker beider Parteien gerade Billionen-Dollar-Hilfen beschlossen haben.