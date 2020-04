Folgen der Pandemie : Amerikas neue Arbeitslosigkeit macht das Land ungleicher

Ausnahmezustand auch in New York: Wann die Pandemie endet, kann noch niemand sagen. Bild: AP

Unter den Industrieländern verzeichnet keinen Land größere Ungleichheit als die Vereinigten Staaten, die größte Volkswirtschaft der Welt. Die schwere wirtschaftliche Depression und die Corona-Pandemie selbst verstärken diesen Trend zwangsläufig. Die Dramatik zeigt sich jetzt gerade wieder in einer bedrückenden Zahl: Beinahe zehn Millionen Menschen haben in den letzten beiden Märzwochen einen Antrag auf Arbeitslosenunterstützung gestellt – so viele wie nie zuvor in so kurzer Zeit.

Viele der Antragsteller arbeiten in der Gastronomie. Oder im Handel. Oder in anderen Dienstleistungs-Sektoren, die ohnehin gewöhnlich niedrige Löhne zahlen.

In den Vereinigten Staaten wie in vielen Ländern spielt sich dabei derzeit eine Dreiteilung innerhalb der Beschäftigung ein: Ein Teil der Arbeitnehmer hält die Produktion lebenswichtiger Güter und Funktionen aufrecht. Ein Teil bleibt zwangsläufig zuhause, weil der Bundesstaat oder lokale Behörden den Betrieb untersagen. Und dann gibt es noch die Gruppe der Leute, die ihre Arbeit von Zuhause aus erledigen können bei fortlaufenden Bezügen.