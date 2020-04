Folgen der Pandemie : Heimarbeit ist die Domäne der Besserverdiener

Ausnahmezustand auch in New York: Wann die Pandemie endet, kann noch niemand sagen. Bild: AP

Unter den Industrieländern verzeichnet kein Land größere Ungleichheit als die Vereinigten Staaten, die größte Volkswirtschaft der Welt. Die schwere wirtschaftliche Depression und die Corona-Pandemie selbst verstärken diesen Trend zwangsläufig. Die Dramatik zeigt sich jetzt gerade wieder in einer bedrückenden Zahl: Beinahe zehn Millionen Menschen haben in den letzten beiden Märzwochen einen Antrag auf Arbeitslosenunterstützung gestellt – so viele wie nie zuvor in so kurzer Zeit.

Viele der Antragsteller arbeiten in der Gastronomie. Oder im Handel. Oder in anderen Dienstleistungs-Sektoren, die ohnehin gewöhnlich niedrige Löhne zahlen.

In den Vereinigten Staaten wie in vielen Ländern spielt sich dabei derzeit eine Dreiteilung innerhalb der Beschäftigung ein: Ein Teil der Arbeitnehmer hält die Produktion lebenswichtiger Güter und Funktionen aufrecht. Ein Teil bleibt zwangsläufig zuhause, weil der Bundesstaat oder lokale Behörden den Betrieb untersagen. Und dann gibt es noch die Gruppe der Leute, die ihre Arbeit von Zuhause aus erledigen können bei fortlaufenden Bezügen.

Anders als früher ist Heimarbeit heute indes die Domäne der Besserverdiener: Anwälte, Finanzmakler, Programmierer und Unternehmensberater können mit Hilfe des Internets und beispielsweise der Videokonferenz-Plattformen von Zoom und Microsoft weiter Geschäfte machen.

„Massagen kann man nicht skypen“, zitiert die New York Times einen Masseur. Seine Profession gehört zu den personenbezogenen Dienstleistungen, die in den Vereinigten Staaten besonders ausgeprägt sind.

Zwar ist durch das ungefähr zwei Billionen Dollar schwere Notprogramm, das der Kongress gerade auf den Weg gebracht hat, der Kreis der Empfänger von Arbeitslosenunterstützung größer geworden um die freien Mitarbeiter und Selbständigen. Zudem sind die wöchentlichen Zahlungen deutlich angehoben worden. Gleichwohl bleibt für viele unterm Strich weniger übrig. Zudem müssen Selbständige Kontoauszüge und Werkverträge vorlegen, damit die komplett überrannten Arbeitsverwaltungen die angemessene Summe ermitteln können.

Mehr zum Thema 1/

Und das ist noch nicht alles. Ungefähr 3,5 Millionen Menschen haben mit der Arbeitslosigkeit zudem ihre an den Arbeitgeber gebundene Krankenversicherung verloren – nur ein Teil davon wird von der staatlichen Gesundheitsvorsorge Medicaid aufgenommen, die eine Basisversorgung für Leute mit geringem Einkommen gewährt.