Impfungen und Kontrollen : Ungewohnte Freiheit

Corona-Kontrolle: Mitarbeiter prüfen Daten und Impfpässe von Gästen eines Biergartens in Wien. Bild: dpa

Wer in diesen Tagen als Deutscher in Österreich seinen Urlaub verbringt, lernt erstmals seit langer Zeit wieder das Gefühl kennen, sich auch ohne Maske in den Innenräumen von Hotels und Restaurants zu bewegen – sofern man zur 3G-Gruppe gehört: als Geimpfter, als Getesteter oder als Genesener. Für nicht wenige Menschen ist dies zunächst einmal nicht nur eine ungewohnt gewordene, sondern auch eine etwas verunsichernde Erfahrung. Eine Bewertung der österreichischen Praxis setzt allerdings die Kenntnis der Nebenbedingungen voraus.

Denn die österreichische Freiheit, die nicht zuletzt im Interesse des Tourismus beschlossen wurde, funktioniert auf der Basis strenger Kontrollen und Registrierungen nicht nur in Innenräumen, sondern auch in der Außengastronomie. Besucher von Restaurants in Deutschland können selbst beurteilen, ob hier die Regeln ebenfalls konsequent eingehalten werden.

Das richtige Regulierungsmaß zu finden ist schwierig für jede Regierung, und allenfalls im Nachhinein lässt sich beurteilen, welche Maßnahmen angemessen waren und welche nicht. Denn letztlich hängt die Ausbreitung des Virus sehr stark vom Verhalten der Menschen ab. Umfragen lehren, dass in Deutschland seit Ausbruch der Pandemie eine Mehrheit stets für ein gewisses Maß an Vorsicht im Umgang mit dem Virus plädiert und dafür auch Einschränkungen der Freiheit akzeptiert hat. Kritiker sehen darin einen Beleg für ein blindes Staatsvertrauen, Befürworter einen Ausdruck gesunden Menschenverstandes angesichts einer Gefahr, die glücklicherweise nachzulassen scheint, aber wohl noch nicht endgültig gebannt ist.

Mehr zum Thema 1/

Man kann es nicht häufig genug betonen: Mit einer Steigerung des Anteils geimpfter Menschen an der Bevölkerung fiele es leichter, der verbliebenen Gefahren Herr zu werden. Es hat vermutlich keinen Sinn, auf Einsicht in schrägen Parallelwelten lebender Querdenker zu bauen. Aber die Zahl der Menschen, die, und sei es mit Anreizen, für eine Impfung zu gewinnen ist, dürfte nicht gering sein. Die Politik spielt eine wichtige Rolle, aber den Kampf gegen die Pandemie gewinnt sie nicht allein.