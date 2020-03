Ausgangssperre in New York

Ausgangssperre in New York :

Ausgangssperre in New York : „Wir sind jetzt alle in Quarantäne“

Eine Frau mit Atemschutzmaske überquert als einer der wenigen Fußgänger am Freitagmorgen die Brooklyn Bridge in New York. Bild: AFP

In New York herrscht jetzt weitgehende Ausgangssperre. Gouverneur Andrew Cuomo hat am Freitag eine Anordnung angekündigt, wonach die New Yorker „in größtmöglichem Maß zuhause bleiben“ müssen. Die Menschen sollen auch nicht mehr zur Arbeit das Haus verlassen, es sei denn, sie stellen „unverzichtbare Dienste“ zur Verfügung. Ausgenommen sind also zum Beispiel Apotheken, Supermärkte und Banken. Die Anordnung gilt für die Stadt New York ebenso wie den gleichnamigen umliegenden Bundesstaat.

„Wir sind jetzt alle in Quarantäne“, sagte Cuomo am Freitag auf einer Pressekonferenz. Dies sei der „drastischste Schritt“, den New York in die Wege leiten könne, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Die Zahl der Infizierten ist in der Region zuletzt dramatisch gestiegen. Nach Angaben Cuomos wurden bis zum Freitag mehr als 7100 Menschen positiv auf das Virus getestet, fast 3000 mehr als noch am Tag zuvor.

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach. In der Metropole New York City gibt es nun mehr als 4400 Infizierte, fast 2000 mehr als noch am Donnerstag. „Dies ist nicht mehr das normale Leben. Akzeptieren Sie das“, sagte Cuomo. Die Anordnung solle streng umgesetzt werden, wer sich nicht daran halte, müsse mit Strafen rechnen: „Dies sind nicht einfach nur hilfreiche Hinweise.“ Allerdings sollen nur Unternehmen mit Strafen belegt werden, keine Einzelpersonen. Cuomo kündigte am Freitag nach eine Reihe von anderen Maßnahmen an und nannte die Initiative „New York State on Pause“ („Bundesstaat New York im Stillstand“). Beispielsweise soll draußen kein Sport mehr erlaubt sein, sofern es sich nicht um einen Einzelsport wie Joggen oder Wandern handelt. Demnach wäre es also zum Beispiel verboten, in einer Gruppe Basketball zu spielen. Allgemein sind nun alle öffentlichen Zusammenkünfte ausgesetzt, egal mit wie vielen Personen. Wer Menschen besuchen will, die 70 Jahre und älter sind, soll eine Maske tragen und vorher seine Temperatur messen. Cuomo verhängte zudem ein 90 Tage währendes Moratorium auf Wohnungskündigungen – das soll Mieter davor bewahren, ihre Wohnungen zu verlieren. Vor New York hatte am Donnerstag schon Kalifornien ähnlich strikte Schritte verkündet, um die Menschen dazu zu bringen, zuhause zu bleiben. In New York sind in den vergangenen Tagen schrittweise immer strengere Restriktionen beschlossen worden. Erst am Montag wurde etwa die Zwangsschließung von Restaurants und Bars verfügt. Mehr zum Thema 1/

true