Sinkende Zahlen trotz Öffnung : Briten staunen über mögliches „Corona-Wunder“

An düsteren Vorhersagen bestand kein Mangel, als die britische Regierung am 19. Juli das Ende von fast allen Corona-Restriktionen bestätigte. Nun aber putzen viele Prognostiker ihre Kristallkugel.

Maske tragen? In Umfragen sagt eine Mehrheit der Briten zwar, sie seien dafür. Doch eine lange Zugfahrt in der Great Western Railway einmal quer durch Südengland zeigt ein anderes Bild: Mehr als die Hälfte der Passagiere im voll besetzten Zug streifen sich den Mund-Nasen-Schutz bald ab. In London im Zeitungs- und Lebensmittelladen um die Ecke sagt der Chef an der Kasse achselzuckend: „Ich trage keine Maske mehr.“ Er klopft gegen die Plexiglaswand vor ihm. „Meine ganze Familie ist geimpft, was soll das?“

An düsteren Prognosen bestand kein Mangel, als die britische Regierung am 19. Juli das Ende von fast allen Corona-Restriktionen – inklusive Maskenzwang und Abstandsregeln – bestätigte. Die einen jubelten über den „Freiheitstag“ für England, viele hatten aber Bedenken. Auch Premierminister Boris Johnson mahnte, „sehr, sehr vorsichtig“ zu sein. Die Zahl der täglichen neuen Corona-Infektionen war zuvor teils über 50.000 gestiegen, die vierte Welle im Königreich schien sehr groß zu werden.

Es sei „fast unvermeidlich“, dass es nach der kompletten Öffnung des Landes einen Anstieg auf 100.000 Neuinfektionen je Tag geben werde, meinte der Epidemiologe Neil Ferguson vom Imperial College London, Mitglied des Covid-Beratergremiums SAGE. Fraglich sei nur, ob auch die Marke von 200.000 Neuinfektionen erreicht würde, so Ferguson. „Da versagt die Kristallkugel.“ Zwei Wochen später putzen viele Prognostiker ihre Kristallkugel.

Erfolgreicher Impfkampagne sei Dank

Seit dem „Freiheitstag“ steigt die Kurve der Infektionen nicht, im Gegenteil: Die Zahl der täglichen positiv Getesteten hat sich seitdem halbiert. Zu Beginn dieser Woche wurden knapp 22.000 Neuinfektionen gemeldet. Das ist zwar immer noch rund das Zehnfache der Zahl in Deutschland – aber die britische Bevölkerung nimmt es eher gelassen. Die Zahl der an oder mit Covid Verstorbenen ist nur minimal gestiegen, blieb aber zweistellig je Tag und damit auf sehr niedrigem Niveau gemessen an früheren Wellen. Auch die Krankenhauseinweisungen stiegen seit Juli nur mäßig.

Von Ferguson, der als „Professor Lockdown“ bekannt wurde, hört man nun ganz andere Töne: Die Corona-Pandemie „könnte im späten September oder Oktober im Vereinigten Königreich weitgehend vorbei sein“. Die erfolgreiche Impfkampagne habe „die Gleichung fundamental geändert“. Fast 73 Prozent der Erwachsenen haben zwei Impfdosen, 89 Prozent eine Dosis erhalten. Laut Statistikamt ONS besitzen neun von zehn Erwachsenen Antikörper gegen Covid, entweder weil sie geimpft oder genesen sind.

Bürger bleiben weiterhin vorsichtig

Dennoch hat der markante Fall der Infektionskurve seit Ende Juli viele Forscher überrascht. Ein Faktor war ohne Zweifel das Ende der Fußball-EM-Spiele, die für Infektionsherde unter Zuschauern gesorgt hatten. Ein zweiter Faktor ist der Sommerferienbeginn am 22. Juli. Dadurch gibt es weniger Kontakte bei Fahrten zur Arbeit oder zur Schule. Regierungsberater wie Professor Graham Medley erwarten im Laufe des Sommers aber dennoch eine Wellenbewegung mit mal mehr, mal weniger Neuinfektionen. Entscheidend sei, ob der „Schutzwall“ der hohen Impfquoten halte.

Laut neuen Umfragen ist inzwischen, seit dem Rückgang der Corona-Zahlen, wieder etwa die Hälfte der Briten mit der Corona-Politik der Johnson-Regierung zufrieden, die andere Hälfte nicht. Viele Bürger bleiben im täglichen Verhalten vorsichtig. Supermärkte verlangen weiterhin Masken, in Bussen und in der Londoner U-Bahn sind sie Pflicht. Eine allgemeine Impfpflicht ist kein Thema.

Der Vorstoß der Regierung, von September an einen Impfnachweis für den Besuch von Nachtklubs, Diskotheken und Konzerten zu verlangen, soll die Impfbereitschaft der jungen Erwachsenen erhöhen, von denen ein Drittel noch nicht immunisiert ist. Im Londoner West End, dem Szene-Ausgehbezirk, tummelt sich dieser Tage das Partyvolk wieder. Eine Bratwurst als Belohnung für eine Impfung, wie in Deutschland diskutiert, sähen die Briten als zu teutonisch an, doch einzelne Firmen wollen mit Pizza und Kebab Anreize setzen. Die Taxidienste Uber und Bolt haben Fahrtgutscheine zu Impfzentren ausgelobt.

Erholung für alle – auch für die Wirtschaft

Finanzminister Rishi Sunak hat am Dienstag der Debatte über eine Rückkehr aus dem Homeoffice in die Büros neuen Schwung gegeben. Präsenz im Büro könne „wirklich vorteilhaft für die Karriere sein“, meint Sunak. Er will auch die Reiseregeln radikal lockern, um dem Tourismus zu helfen. Die größte Sorge vieler Unternehmen ist und bleibt derweil die „Pingdemie“ – die hohe Zahl von „Ping“-Quarantäneaufforderungen durch die Corona-App des Gesundheitsdienstes NHS. Diese App wird nun etwas weniger scharf gestellt, sodass nur noch Corona-Kontakte der letzten zwei statt fünf Tage zählen.

Trotz aller Probleme erlebt Großbritannien eine starke wirtschaftliche Erholung. Der IWF prognostiziert dem Land für 2021 eine der weltweit höchsten Wachstumsraten mit gut 7 Prozent. Laut Bank von England könnte das Vorkrisenniveau der wirtschaftlichen Aktivität schon Ende 2021 wieder erreicht sein.