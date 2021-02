Kampf gegen Corona : Frankreich fahndet nach Forschungserfolg

Aktualisiert am

Louis Pasteur war ein Pionier bei der Erforschung von Infektionskrankheiten. Doch nun hadert das Land des Vordenkers mit sich, weil Forschungsdurchbrüche im Kampf gegen Covid-19 ausbleiben. Was läuft falsch?

Eine Skulptur des Forschers Louis Pasteur vor dem Institut Pasteur in Paris. Bild: Reuters

Frankreich grämt sich. An der Front der Forschung und Industrie im Kampf gegen Covid-19 fehlt das Land von Louis Pasteur bisher. Der Allroundwissenschaftler war im 19. Jahrhundert ein Mitbegründer der medizinischen Mikrobiologie und damit ein Vorkämpfer gegen Infektionskrankheiten durch Impfung. Der Mann ist nicht nur durch die „Pasteurisierung“ der Milch in Erinnerung geblieben, sondern auch durch Impfstoffe gegen Tollwut, Geflügelcholera, Pocken und Milzbrand. Das heute im staatlichen Auftrag arbeitende Institut Pasteur ist sein Erbe. Ende Januar hat es wegen Misserfolgen seine Arbeiten an einem Impfstoff gegen das Coronavirus eingestellt.

Frankreich beherbergt auch den größten Pharmahersteller der Europäischen Union, Sanofi. Doch von ihm kamen bisher vor allem Nachrichten über Verzögerungen seiner Impfstoffe und Vertröstungen auf Hoffnungswerte in der Zukunft. Stattdessen müssen die Franzosen feststellen, dass einige ihrer Topmanager ins Ausland abgewandert sind: Stéphane Bancel ist der Vorstandsvorsitzende von Moderna, Pascal Soriot leitet Astra-Zeneca.