Corona in China : Außer Kontrolle

Traurige Routine in einem Krankenhaus in Peking: China wird derzeit von einer enormen Infektionswelle erfasst. Bild: Getty

Es war zu Beginn des neuen Jahres, als die Trauer von Frau Wang abklang und Panik ihre Gedanken ergriff. „Zum Glück ist Winter“, hatte ihr in der Vorwoche der Mann vom Bestattungsdienstleister am Telefon gesagt. Die Temperaturen in Schanghai bewegten sich in der Nacht zwischen 0 und 3 Grad. Solange Frau Wang tagsüber das Fenster offen halte, könne der Leichnam problemlos ein paar Tage in der Wohnung lagern, ohne zu verwesen. Doch was nun, als die Sonne in die Stadt zurückzukommen begann und es jeden Tag ein kleines bisschen wärmer wurde?

Als ihre Mutter in der vorletzten Dezemberwoche zu husten begonnen und der Schnelltest Gewissheit gebracht hatte, dass sie mit Covid infiziert war, hatte die Familie die Notrufnummer 120 gewählt. Doch es nahm niemand ab. Als das Gerät neben dem Bett anzeigte, dass die Sauerstoffsättigung im Blut der Mutter unter den Wert von 95 Prozent zu sinken begann, versuchten sie es weiter. Als der Wert unter 80 Prozent sank, gab es immer noch kein Durchkommen.

Als das Herz der Mutter schließlich aufhörte zu schlagen, riefen sie das Krematorium an, auf dass ein Bestattungsdienst den Leichnam abhole. Doch weil so viele Menschen in Schanghai an Covid gestorben sind, nachdem die Zentralregierung Mitte Dezember vor der Ansteckungswelle kapituliert und nahezu alle Schutzmaßnahmen fallen gelassen hatte, kam der Staat mit der gesetzlich vorgeschriebenen Einäscherung nicht mehr hinterher.

Vor dem Longhua-Krematorium standen die Menschen schon um Mitternacht an, um am nächsten Morgen einen Bestattungstermin zu erhalten. Nach eigenen Angaben bekam das Krematorium 500 Anfragen am Tag, fünfmal so viele, wie es Leichen verbrennen konnte. Die Polizei nahm Mitarbeiter fest, die unter der Hand für umgerechnet 300 Euro Termine an die Trauernden verkauft hatten. Weil man sonst auch ein Mordopfer zur Einäscherung hätte bringen können, war ein privater Transport der Leichname verboten, Geschäftemacher boten die Fahrt dennoch für 20.000 Yuan an, umgerechnet 2700 Euro. Wenn das Krematorium den verstorbenen Angehörigen schließlich doch entgegengenommen hatte, bekam man zu hören, es gebe keine Trauerfeier, nur eine Nachricht, wann die Einäscherung stattgefunden habe, irgendwann. Gerüchte machten die Runde, in den Öfen würden zwei Leichname auf einmal verbrannt.

Nichts scheint mehr unmöglich im von Schmerz erfüllten Land

Die Familie von Frau Wang rief schließlich die Polizei, damit sie den Leichnam mitnahm. Die Polizisten waren freundlich, sagten aber, sie könnten nichts tun. Da habe die Familie zu diskutieren begonnen, ob nicht nur noch ein Ausweg bliebe: die Mutter eigenhändig in einer Ecke der Wohnanlage zu verbrennen.

Natürlich ist es Verzweiflung, die aus solchen Worten spricht. Gerüchte, dass angesichts der geschätzt täglich 16.000 an Covid Sterbenden die Menschen tatsächlich eigenhändig einzuäschern beginnen, wirken kaum realistisch, erfordert eine Feuerbestattung doch eine Temperatur von 1000 Grad. Andererseits: Was ist dieser Tage angesichts des unermesslichen Schmerzes nicht unmöglich in diesem Land?

Fast drei Jahre lang hat sich China von der Welt völlig isoliert, hat seine Grenzen eng verschlossen gehalten, die Zahl der internationalen Flüge um 98 Prozent reduziert, im Land selbst jeden einzelnen Covid-Fall drakonisch verfolgt, das Land mit monatelangen Lockdowns gepeinigt und die Lieferketten der Weltwirtschaft durcheinandergewirbelt.