Faktor Impfbereitschaft : Weshalb sich die Einschränkungen bis September ziehen könnten

Immer mehr Menschen sind geimpft, aber die Bereitschaft der Zögernden wächst kaum. Was passiert, wenn die Vakzine keine Abnehmer mehr finden?

Trotz der stark wachsenden Zahl von Covid-19-Impfungen könnten sich die Einschränkungen im öffentlichen Leben noch bis in den September hinziehen. Das ergibt sich aus Äußerungen des Präsidenten des Robert Koch-Instituts (RKI) in Verbindung mit Berechnungen des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (ZI).

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Am Dienstag hatte RKI-Chef Lothar Wieler gesagt: „Um auf Maßnahmen verzichten zu können, müssen mehr als 80 Prozent vollständig geimpft sein.“ Derzeit, rund fünf Monate nach Beginn der Kampagne, haben rund 20 Prozent der Bevölkerung den vollen Impfschutz. Zwar werden es jeden Tag Zehntausende mehr. Zugleich sinken die Ansteckungszahlen, die „Notbremse“ läuft Ende Juni aus, und die Bundesländer ermöglichen Lockerungen. Der Impfschutz reicht dem RKI zufolge aber bei weitem nicht aus, um die Corona-Beschränkungen vollständig aufzuheben.

Wie lange es dauern wird, die geforderte „Durchimpfung“ von 80 Prozent zu erreichen, hat das ZI untersucht. Der Simulation zufolge lässt sich das Ziel am 12. September erreichen, einschließlich der Jugendlichen ab zwölf Jahren, denen demnächst das Präparat von BioNTech verabreicht werden darf. Falls sich die Impfinteressierten über die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission am RKI (STIKO) hinwegsetzen, wäre der 5. September möglich. Die STIKO rät dazu, die Vektorimpfstoffe von AstraZeneca und Johnson & Johnson nur für über Sechzigjährige einzusetzen. Was sie zu Kindern rät, ist noch nicht bekannt.

Impffortschritt wurde gebremst

Noch schneller ginge es, wenn der Curevac-Impfstoff rechtzeitig auf den Markt käme. Dann könnten alle Willigen ab zwölf Jahren am 29. August zweitgeimpft sein. Das wäre dann der früheste Termin für die vollständige Aufhebung des Lockdowns. Den Planungen zufolge soll Curevac bis Ende September 10,8 Millionen Dosen liefern, noch aber hat das Unternehmen keine Zulassung.

Den Impffortschritt haben viele Unsicherheiten gebremst, vor allem die Verzögerungen in der Bereitstellung durch die Hersteller. Gewaltige Abweichungen zwischen den Zusagen und den bevorstehenden Wochenlieferungen gibt es bei AstraZeneca und Johnson & Johnson (JJ). Beim erstgenannten Unternehmen beträgt die Lücke im zweiten Quartal mehr als 40 Prozent, bei letzterem fast 78 Prozent. Auf dem jüngsten Impfgipfel beklagte Kanzlerin Angel Merkel (CDU), bezüglich JJ gebe es weiterhin Unwägbarkeiten. Viele Dosen hingen bei der US-Zulassungsbehörde FDA fest, da es in einem Werk Verunreinigungen gegeben habe. Von der Freigabe hänge ab, ob die von Deutschland bestellten 10,1 Millionen Einheiten im zweiten Quartal wirklich einträfen.

700.000 Dosen pro Woche

Die vorhandenen Mengen sind das eine, der Wille, sich gegen Covid-19 zu schützen, das andere. Die jüngste Befragung des Hamburg Center for Health Economics erbrachte, dass die Impfbereitschaft der Deutschen zwar gestiegen ist, sie beträgt aber trotzdem nur 67 Prozent. Das markiert in Europa den vorletzten Platz vor Frankreich und ist weit entfernt von dem 80-Prozent-Ziel. Der aktuellen Erhebung des RKI zufolge wollen sich 72,6 Prozent der Befragten „auf jeden Fall“ und 10,2 Prozent „eher“ impfen lassen.