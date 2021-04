Corona-Bekämpfung : 1,4 Millionen Impfdosen bestellt – Hausärzte beginnen nach Ostern

Von Dienstag an wird der Biontech-Impfstoff in Tausenden Arztpraxen verimpft. Die Logistik ist anspruchsvoll. In den Folgewochen werden auch andere Vakzine ausgeliefert. Gesundheitsminister Spahn nennt das einen wichtigen Schritt.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Donnerstag in der Bundespressekonferenz Bild: EPA

Am kommenden Dienstag sollen in den deutschen Hausarztpraxen die Impfungen gegen das Corona-Virus beginnen. 35.000 Hausarztpraxen hätten für die erste Woche nach Osten Impfstoff bestellt, insgesamt 1,4 Millionen Impfdosen, geliefert werden sollen 920.000, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Donnerstag in Berlin. „Das wird noch kein großer Schritt sein, aber ein wichtiger“, betonte er. Für die Impfzentren der Bundesländer seien 2,25 Millionen Dosen vorgesehen.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft“. F.A.Z.

In den ersten beiden Wochen nach dem Start der Impfkampagne würden die Praxen ausschließlich mit dem Impfstoff von Biontech versorgt. Danach werde der Impfstoff von Astra-Zeneca geliefert, von der vierten Woche an werde dann auch das Präparat von Johnson&Johnson verabreicht. „Es geht jetzt um Schnelligkeit“, sagte Spahn. „Unser Ziel ist, dass jede Impfdose, die geliefert wird, auch schnellstmöglich verimpft wird.“

Mit der Kooperation von Praxen, Apotheken und Großhändlern würden nun Abläufe etabliert, die erlaubten, die Zahl der Impfungen deutlich zu steigern. Die Bürger rief der Minister auf, Termine in den Impfzentren wahrzunehmen, wenn sie schon einen erhalten hätten. Dass der Impfstoff des schwedisch-britischen Herstellers Astra-Zeneca wegen eines möglichen Zusammenhangs zu Thrombose-Erkrankungen nach einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission nur noch für Menschen im Alter von über 60 verimpft werden soll, beschrieb Spahn als Vorsichtsmaßnahme.

Diese Maßnahme werde nicht zu Engpässen führen. In Deutschland gebe es 25 Millionen Menschen über 60, für das zweite Quartal sei die Lieferung von 15 Millionen Dosen vereinbart. „Wir werden ausreichend Menschen finden, die das Angebot annehmen“, sagte Spahn. Der Impfstoff sei gut, Studien in Großbritannien hätten gezeigt, dass er für ältere Menschen sogar besser als Biontech sei. Dass er zunächst wegen der unzureichenden Datenlage nicht für Menschen über 65 verwendet werden sollte, lasse sich den Menschen leicht erklären.

Der Biontech-Impfstoff kann 120 Stunden nach der ultraniedrigen Kühlung bei minus 75 Grad in Kühlschränken aufbewahrt werden. Innerhalb dieser Zeit muss er verimpft werden. Die Pharmagroßhändler betonten, auch mit weitaus größeren Mengen als denen für die ersten Wochen umgehen zu können und eine gerechte Verteilung sicherstellen zu können. In Deutschland impften regelmäßig Zehntausende Ärzte ihre Patienten, sagte Andreas Gassen, Vorstandschef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Trotz geringer Menge werde es einen guten Start der Kampagne in den Praxen geben.